Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la terza puntata (7 maggio)

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna giovedì 7 maggio su Sky con il terzo episodio.

Puntata in cui lo chef andrà alla ricerca del miglior home restaurant di Roma. Una tendenza in crescita negli ultimi anni, un nuovo modo di intendere e fare ristorazione.

Anticipazioni della puntata

A bordo del suo van, Alessandro Borghese raggiungerà i quattro ristoranti in gara.

A contendersi il titolo ci saranno Tiziana con A Casa di Fulvia, Michela con Michela & Paolo, Sandra con Sandra Cooking Class e, infine, Valentina con Ban-Sue.

I concorrenti rappresentano questo nuovo modo di far ristorazione, che si sviluppa nelle case di proprietà ma anche in abitazioni o altre location prese in affitto proprio a questo scopo.

Soprattutto nel secondo caso, si tratta di attività che non è detto che riescano a riaprire, dopo l’emergenza legata al Covid-19. In questo episodio l’oggetto di bonus è il benvenuto, che serve a riempire il lasso di tempo prima della cena e a stuzzicare l’appetito.