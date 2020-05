Festa della mamma 2020: 20 canzoni per celebrare la ricorrenza

20 canzoni per la Festa della Mamma

Domenica 10 maggio 2020 si celebra la Festa della Mamma. Una figura importante per ogni individuo che trova ampia risonanza anche nel mondo musicale. La mamma è sempre la mamma!

Le canzoni italiane dedicate alla mamma

Un evergreen è “Viva la Mamma” di Edoardo Bennato, che celebra alla perfezione la figura materna.

Facendo un salto nel tempo come non ricordare “Mamma” di Claudio Villa e “Tutte le mamme” di Gino Latilla, ma anche “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri.

Tra i successi più recenti come “Ciao Mamma” di Jovanotti, “Madre” di Gianluca Grignani, o “La mamma” di Luca Carboni. Al Festival di Sanremo 2017, Gigi D’Alessio ha portato in gara un brano dedicato a sua madre: “La prima stella”. Un brano scritto per la sua mamma scomparsa, pensata a lei come una stella che dall’alto lo guarda.

Le canzoni internazionali

La mamma, ovviamente, non è soltanto un fenomeno made in Italy. Tra le star internazionali abbiamo scelto i Queen con “Mother Love”, le Spice Girls con “Mama”, 2pac con “Dear Mama” ed Elvis Presley e la sua “Mama liked the roses”.

La playlist con le canzoni per la festa della mamma

Se manca la vostra canzone preferita, dedicata alla mamma, segnalatecela con un commento!