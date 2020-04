Zesty Americano: il cocktail

ZESTY AMERICANO

Un cocktail di facile realizzazione nato da una rivisitazione dell’Americano, in cui il Vermouth viene sostituto dal Cocktail Sanpellegrino, caratterizzato da intense note di spezie che si mescolano a lievi note di agrumi e che insieme al Limoncino danno vita a un aroma unico.

Ingredienti

10 cl di Cocktail Sanpellegrino

4 cl di Limoncino

scorza d’arancia

Preparazione

Miscelare gli ingredienti in un ampio contenitore, anche una caraffa graduata può andare bene per aiutarsi con le dosi, e servire in un calice decorando con una scorza d’arancia.