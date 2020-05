Xiaomi presenta Redmi Note 9, Pro e Mi Note 10 Lite

Xiaomi ha annunciato oggi i tre nuovi smartphone: Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 e Mi Note 10 Lite.

Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro saranno disponibili in Italia entro la fine di maggio. Configurazioni, prezzi, disponibilità e canali di vendita per il mercato italiano saranno comunicati nelle prossime settimane.

Caratteristiche di Redmi Note 9 Pro e Note 9

Domina una quad camera da 64 megapixel, per foto e video ad alta risoluzione sulla versione Pro, da 48 megapixel sulla 9.

Restando in ambito della versione Note 9 Pro, sarà dotata di un obiettivo ultra grandangolare da 8MP. Per le macro, invece, uno da da 5MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera anteriore, invece, permetterà di fare selfie di alta qualità grazie ai suoi 16 megapixel.

3 megapixel in meno, invece, per il Note 9 e la sua fotocamera frontale. 8 MP per il grandangolare, 2 e 2 MP per macro e sensore di profondità.

Batteria da batteria da 5020mAh per entrambi i dispositivi.

Processore Qualcomm® Snapdragon™ 720G e fino a 2,3GHz per il Note 9 Pro, mentre il Note 9 monterà un MediaTek Helio G85.

Le caratteristiche del Mi Note 10 Lite

Display AMOLED 3D curvo da 6,47” e un retro in vetro curvo 3D per il Mi Note 10 Lite. Monterà un processore Qualcomm® Snapdragon™ 730G e una batteria da 5.260mAh che potrebbe garantire fino a due giorni di utilizzo.

Tra le novità la quad camera da 64MP che racchiude un sensore Sony IMX686

Quanto costerà?

Mi Note 10 Lite sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio su mi.com in tre colorazioni – Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple – nella variante da 6GB+64GB al prezzo di 369,99 euro.

Inoltre, sarà possibile acquistare la versione da 6GB+128GB in Glacier White e Midnight Black in esclusiva con un operatore telefonico al prezzo di 399,99 euro con un piano tariffario dedicato che sarà comunicato nei prossimi giorni.