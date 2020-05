Vivi e lascia vivere: la seconda puntata (30 aprile)

Secondo appuntamento con “Vivi e lascia vivere”, la nuova serie firmata da Pappi Corsicato che racconta la storia di Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Anticipazioni degli episodi del 30 aprile

Nei due episodi in onda giovedì 30 aprile, alle 21.25 su Rai1, troviamo Laura alle prese con un nuovo progetto.

Grazie all’aiuto di Toni infatti apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione.

Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli.

Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano.

Laura chiede aiuto a Toni. Ha paura per Giada che è andata via di casa.