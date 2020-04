Vanessa Grey: il nuovo singolo “Dentro la tua radio”

Vanessa Grey è in radio con il nuovo singolo “Dentro la tua radio” (Joseba Publishing), dal 1° Maggio disponibile in tutti i digital store.

Nota speaker di Radio Zeta (gruppo RTL 102.5), non può stare senza musica e senza live.

Eppure, solo due mesi fa prima del Coronavirus, a causa di un problema alle corde vocali e di un’operazione, ha dovuto sospendere sia la professione da speaker che da cantante.

Questo brano per lei rappresenta proprio la ripartenza, un nuovo inizio.

Perché ciò che Vanessa ha affrontato, l’ha portata non solo a fermarsi ma anche a domandarsi cosa ne sarebbe stato del suo futuro. E anche questa canzone è stata interrotta e poi ripresa per ripartire più forte di prima.

Sotto questo testo “vibra” tutta l’energia di forza eautodeterminazione di Vanessa che con questo brano vuole dare un messaggio di portata universale sulla forza di ogni singolo: la vera forza è il singolo stesso.«Attraverso questa canzone è come se prendessi consapevolezza» racconta Vanessa.

«Tutti quanti mi hanno sempre riconosciuto una forza che di recente mi è un po’ venuta a mancare. Ma ognuno di noi è forte, dobbiamo solo credere in noi stessi. È un brano di forza, di energia, che vuole spingere ogni singola persona a credere in se stessa e a farcela. Perché non devono essere gli altri a scommettere su di te, ma solo se tu scommetti su te stesso, ce la fai».

Da qui la frase nel video: la vera forza sei tu!

I riferimenti autobiografici sono evidenti, ma il messaggio veicolato è facilmente estendibile: è il racconto della storia di emancipazione di una donna che si rende conto di potercela fare da sola, rivendicando la sua autonomia e la sua indipendenza.

E’ anzi lei stessa a finire col diventare elemento irrinunciabile delle vite degli altri, in particolare di questo “lui”, misterioso e solo tratteggiato, che si manifesta di tanto in tanto quasi solo ad insidiare un percorso di consapevolezza che è tutto al singolare.

L’idea del video è di riproporre questo percorso di stampo autobiografico, con chiari riferimenti alla sua routine quotidiana, “Sono io la Voce dentro la tua Radio”, ma allo stesso tempo cercando di rispecchiare una quotidianità che possa appartenere a molti come la sveglia presto al mattino, la voglia di farcela, la voglia di star bene.

Ma questa ripartenza di Vanessa Grey è anche un po’ un ritorno alle origini, ricominciando sotto la guida di Gianni Testa (Joseba Publishing).

Amici da tempo e con qualche esperienza lavorativa comune, ora si ritrovano dopo vent’anni più grandi, più maturi, e ognuno con un proprio bagaglio di esperienze, ora da condividere insieme.

Chi è Vanessa Gray

Fin da piccolissima scopre la sua vena artistic attraverso il canto e il pianoforte; la sua prima insegnante fu Maria Dato (mamma di Mia Martini). In un secondo momento arriva la passione e l’amore per la radio, di fatti i suoi musicisti la chiamavano “Radiolina“, chissà come mai.

Oggi speaker Radiofonica per Radio Zeta gruppo RTL 102.5, conduce ogni mattina con Gianni Riso il Buongiorno di Zeta, è conduttrice di molti eventi e cantante di uno spettacolo/tributo, ideato da lei sia in versione acustica che con la sua band, dedicato esclusivamente alle donne della musica.

Si sono raccontati a lei artisti quali: Alvaro Soler, Arisa, Anna Tatangelo, Elodie, Lp, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gaetano Curreri, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio, Giusi Ferreri, Jovanotti, Luca Carboni, Le Vibrazioni, Loredana Bertè, Max Pezzali, Michele Bravi, Michele Zarrillo, Nek, Noemi, Paola Turci, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Ron e tanti altri.

All’interno del video c’è una frase che in questo periodo si è ripetuta spesso: “La Vera Forza Sei Tu” ed è un messaggio importante che vuol portare avanti in un mondo pieno di persone in cui i rapport umani sono fondamentali per vivere meglio, ma in cui devi essere forte e devi credere nella tua forza per star bene.

Attualmente sta lavorando ad altri brani con autori che hanno scritto per molti grandi artisti italiani, e non vedel’ora di farvi ascoltare altre canzoni che rispecchiano tutta la sua energia.

Ricorda sempre con piacere il disco che ha realizzato in Canada, presso lo studio dei Goo Goo Dolls, dove ha deciso di sostituire il suo vero cognome con Grey, grigio non come lei, ma come il colore che sta in mezzo al bianco e il nero, con le sue mille sfaccettature, per cercare di guardare il mondo attraverso occhi nuovi ogni giorno.

Tra le esperienze e collaborazioni artistiche: Bungaro ha scritto per lei un inedito “Hosete”, ha aperto il concerto di Roberto Vecchioni al Teatro della Luna di Milano con il suo brano “People”, prodotto da Matteo Bonsanto e G Records, ha partecipato al Tour per Radio Bruno con il suo inedito “Nebbia”, ha presentato con Massimo Cotto la finale di Area Sanremo, ha presentato i giovani talenti all’Arena di Verona per la finale del Festival Show, ha collaborato come corista e solista con artisti come Franco Fasano, Paolo Vallesi, Davide de Marinis ed è arrivata ai provini finali di X-Factor in cui Morgan le ha detto di Si, mentre mangiava una banana!!!

Laureata in Economia Aziendale (anche con ottimi voti) con un elaborato tesi in: “Pianificazione dell’evento spettacolo” che è la testimonianza verso il suo “Amato Cantare” e la sua “Amata Musica”.