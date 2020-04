Uno Mattina in Famiglia, un sabato ricco di ospiti

Si avvicina il weekend e con esso l’immancabile appuntamento di Rai1 con Uno Mattina in Famiglia.

Monica Setta e Tiberio Timperi si apprestano a condurre un altro weekend all’insegna dell’informazione, rubriche e intrattenimento.

La puntata di sabato 11 aprile

Si inizia alle 7.45, subito dopo la Celebrazione Eucaristica di Papa Francesco.

Non mancheranno gli approfondimenti sul Covid 19 e l’emergenza che attanaglia il nostro paese.

Per quanto concerne le rubriche, il topic della puntata sarà legato all’amicizia.

Puntata ricca di ospiti importanti, che interverranno in collegamento tramite Skype.

Il “raffinato mosaico di ospiti” si deve alla direzione artistica e raffinatezza dell’autore nonché regista Marco Aprea, figura storica dei programmi di Michele Guardì. Un valido e apprezzato professionista della rete ammiraglia della tv di stato che lavora, dietro le quinte, al successo del programma.

Gli ospiti e le rubriche

Si inizia con l’attore Michelangelo Tommaso, attore italiano nonché volto storico della soap opera italiana Un Posto al Sole. Dal 2002, infatti, ricopre il ruolo di Filippo Sartori.

Leo Gassmann, fresco vincitore al Festival di Sanremo 2020 tra le nuove proposte, sarà l’ospite musicale della puntata. Proprio oggi è uscito il suo nuovo singolo “Maleducato”, presente all’interno dell’album Strike. Brano che mette in evidenza come, con un po’ più di educazione, anche civica, migliorerebbero i rapporti umani ed il mondo in cui viviamo. La nostra video intervista a Leo Gassmann

Altro ospite illustre della puntata il psicoanalista Massimo Recalcati, conduttore di Lessico Civile su Rai3. Programma che sta riscuotendo numerosi apprezzamenti, in cui il conduttore legge in chiave psicoanalitica diversi argomenti e comportamenti.

E poi Nicolò Govoni, il 27enne italiano che aiuta i bimbi rifugiati in Turchia, inserito tra le nomination alla candidatura per il Nobel per la Pace.

Ci sarà anche Costantino D’Orazio, ormai volto noto del programma.

Non mancheranno le previsioni meteo del Colonnello Francesco Laurenzi e la cronaca rosa di Gianni Ippoliti.

Monica Setta, regina di ascolti e… di uncinetto!

Non soltanto la regina degli ascolti di Rai1!

Monica Setta è anche la regina delle presine con l’uncinetto. Una curiosità che è emersa ieri, 9 aprile, nella puntata de I Soliti ignoti.

La conduttrice di Uno Mattina in Famiglia è stata ospite della fortunata trasmissione di Rai1 condotta da Amadeus. Puntata nella quale è emersa questa passione della conduttrice, molto apprezzata a livello professionale e protagonista indiscussa di questa stagione.