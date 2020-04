Uno Mattina in Famiglia…a casa di Simona Ventura!

Prima puntata di aprile per Uno Mattina in Famiglia. Il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi si appresta a far compagnia ai telespettatori con il consueto appuntamento del weekend.

Trasmissione che è reduce dagli ottimi ascolti dell’ultimo fine settimana. La puntata di domenica scorsa, infatti, è stata seguita da oltre 2 milioni di telespettatori, doppiando numericamente i dati della scorsa stagione.

La puntata di sabato 4 aprile: anticipazioni

La puntata di sabato 4 aprile 2020 inizierà alle 7.35 circa, subito dopo la Santa Messa celebrata da Papa Francesco.

Una grande esclusiva per Monica Setta e Tiberio Timperi in questo sabato di aprile.

Per la prima volta si entra a casa di Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due, in collegamento, racconteranno come stanno vivendo la loro quarantena e i loro progetti sentimentali per il futuro. Un vero colpo per il programma di Michele Guardì, che potrà così annoverare la presenza, seppur a distanza, della carismatica conduttrice piemontese.

Altra perla della puntata sarà l’intervista di Monica Setta a Maria Teresa Ruta.

E poi spazio a due importanti figure del panorama musicale italiano: Giovanni Allevi e Alan Sorrenti.

Spazio, ovviamente, al trending topic del momento: l’emergenza Coronavirus in Italia.

Anche in questa puntata, Uno Mattina in famiglia ascolterà il parere di autorevoli figure. In videochiamata ci sarà Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata di Roma

La puntata di domenica 5 aprile

L’appuntamento di domenica 5 aprile avrà inizio alle ore 6.30. Coppia d’assi per la trasmissione: in collegamento ci sarà Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report. E poi la modella croata Eva Kovac, reduce dall’esperienza di Pechino Express 2020

Immancabile la rubrica di Lucia Cuffaro. Cosa ci insegnerà nella puntata di domenica? Seguitela con attenzione perché spiegherà come fare la pizza con il lievito istantaneo!

Non mancherà la cronaca rosa di Gianni Ippoliti e il consueto spazio del professor Sabatini, in collegamento via skype, con la sua imperdibile rubrica dedicata alla lingua italiana.

Senza dimenticare le immancabili previsioni meteo del colonnello Laurenzi, anche lui in collegamento da casa.