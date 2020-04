Ultima puntata di Doc nelle tue Mani su Rai1

Quarto attesissimo appuntamento, giovedì 16 aprile alle 21.25 su Rai1, con Doc Nelle tue mani.

Si conclude così la prima edizione della fortunata serie diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, ispirata alla storia di Pierdante Piccioni, ex primario dell’ospedale di Lodi.

Protagonista Luca Argentero, che veste i panni di Andrea Fanti, un giovane medico che a causa di un grave trauma ha perso la memoria e si ritrova in ospedale, non più in qualità di camice bianco, ma come paziente.

Trama e anticipazioni della puntata

L’episodio dal titolo “Like” comincia con l’arrivo in reparto di Carolina, colpita da una patologia misteriosa.

La situazione diventa complessa e fa esplodere una serie di conflitti tra Andrea e Agnese, incomprensioni che i due dovranno superare insieme per il bene della figlia.

L’attenzione dei giovani specializzandi, invece, è richiamata da un’appariscente influencer e Alba non riesce a nascondere la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Nell’episodio “Il giuramento di Ippocrate” Andrea torna a corteggiare Agnese nel tentativo di recuperare il suo ruolo di padre e aiutare Carolina a riprendersi dalla malattia. Intanto un fastidioso mal di testa mette in difficoltà Gabriel nella cura di un paziente, mentre Elisa e Riccardo sono alle prese con un’aspirante astronauta.