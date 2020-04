Tv, il grande ritorno di Elena Sofia Ricci

Grande ritorno in tv per Elena Sofia Ricci, protagonista su Rai1 della nuova serie Vivi e lascia vivere.

Promosso a pieni voti questo nuovo debutto dell’attrice che, grazie alla sua classe ed al suo carisma, recita alla perfezione il ruolo da protagonista vestendo i panni di Laura, una mamma meravigliosamente imperfetta che davanti al dolore e alle difficoltà fa di tutto per rialzarsi e reinventarsi una vita.

Ieri, giovedì 23 aprile 2020, è andata in onda la prima delle sei puntate di una “serie piena di segreti, suspense, con una punta noir quasi thriller, si ride, ci si commuove, ci si interroga”.

Ed Elena Sofia Ricci si è integrata alla perfezione con quello che è il filo conduttore della serie, riuscendo con grande disinvoltura a mutare il registro del suo personaggio. E, non a caso, l’attrice continua a rivelarsi una delle poche artiste complete del panorama italiano.

Appuntamento, dunque, per giovedì prossimo su Rai1 con la seconda puntata dell’interessante serie tv Vivi e Lascia Vivere, in onda su Rai1. Dopo il successo di Doc – Nelle tue mani, la rete ammiraglia della tv di Stato continua a tener compagnia con un altro prodotto eccezionale in un momento così particolare per tutto il paese.