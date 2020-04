Trova sto vaccino: dj e artisti insieme per l’Unicef

Trova sto vaccino: un brano rap interpretato da artisti, dj ma anche speaker radiofonici e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo.

Un coro, o meglio una hit che unisce tutta l’Italia per l’emergenza Coronavirus, con un mix di italiano e dialetti.

Un brano dal messaggio forte e chiaro, la cui mission è basata sulle raccomandazioni per evitare il contagio e sulle buone norme comportamentali da applicare in questo periodo in cui tutti devono restare a casa.

Un inno di speranza, con l’augurio di tornare presto alla normalità.

Un rap coinvolgente, non soltanto musicalmente ma anche in termini di solidarietà: il ricavato andrà all’Unicef per l’emergenza Covid-19!

“Abbiamo deciso di devolvere i proventi di questo pezzo rap alla raccolta fondi di UNICEF per L’emergenza Coronavirus. UNICEF lavora in Italia e nel mondo per distribuire materiali di protezione per operatori sanitari e per proteggere i bambini fragili e svantaggiati. Se volete farlo anche voi andate su www.unicef.it oppure donate all’iban IT98 C050 1803 2000 0001 5100 514.” – spiega Marco De Antoniis, ideatore dell’iniziativa.

Alla realizzazione del brano che nasce da un idea di Marco De Antoniis della Flender Produzioni di Roma e in distribuzione digitale della Wondermark di Brescia con la promozione radio di DCOD Comunication.

Il video è stato realizzato con la regia di Marco D’Andragora. Il video è disponibile su you tube “Trova ‘sto vaccino” scritto, composto e prodotto da Marco De Antoniis e Flavio Mazzocchi che ne ha curato l’arrangiamento con la collaborazione del producer DJ Tafta.

I protagonisti

La hit annovera le voci straordinarie di: Piero Mazzocchetti – tenore crossover da Montesilvano. Mauro Marino – speaker radio/tv di Radio Italia Solo Musica Italiana da Milano.

Sergio Friscia – entertainer televisivo e radiofonico di RDS. Roberta Ammendola – giornalista e conduttrice televisiva. Gabriele Manzo – giornalista di Rtl 102,5 da Roma . Marco D’Andragora – regista videoclip da Pescara. Mizet – Cantante da Roma. Sylvia Meritano – cantante da Asti. Vito Fullone – rapper da Potenza. Gianluca Giudici – Promoter teatrale da Anagni. Con le chitarre e il basso di Max Rosati da Civitavecchia e Pierpaolo Ranieri da Roma.

Il video