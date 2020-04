Toyota: ecco il nuovo SUV compatto Yaris Cross

Toyota ha presentato in anteprima mondiale il nuovo SUV compatto Yaris Cross.

Yaris Cross è anche un SUV autentico, che beneficia dell’esperienza Toyota derivata dall’introduzione del concetto di Sport Utility Vehicle 25 anni fa con il RAV4 – oggi il SUV più venduto al mondo – e più recentemente dalla produzione dell’affascinante ed efficiente C-HR. La posizione di guida rialzata e la disponibilità della trazione integrale intelligente AWD-i rafforzano le sue autentiche credenziali SUV.

L’arrivo in gamma della Yaris Cross offre a Toyota la possibilità di offrire una proposta SUV che spazia dal segmento B al C fino a quello D. Toyota prevede di produrre più di 150.000 Yaris Cross all’anno nello stabilimento TMMF di Onnaing, vicino a Valenciennes in Francia.

Nuova Yaris Cross sarà introdotta sul mercato a partire dalla metà del 2021.

