Tortino al cioccolato con cuore caldo

Per concludere in bellezza lo Chef Gianfrancesco Capogrossi (ihHotels Group) suggerisce un dolce super goloso, da gustare in coppia per una cena romantica o da proporre per tutta la famiglia e ai propri bimbi!

Ingredienti:

3 uova / 60gr di zucchero / 115gr di cacao zuccherato / 80gr di maizena / 24gr di farina / 70gr di burro / un pizzico di peperoncino / 100gr di frutti di bosco / altri 20gr di zucchero da utilizzare per la salsa

Procedimento:

Si inizia a fondere un pò il burro all’interno di una padellina, nel frattempo in una ciotola si mescolano la farina, il cacao in polvere e la maizena. In una bacinella si rompono le uova e si iniziano sbattere con una frusta a mano (oppure elettriche se l’avete), si aggiunge un pò di zucchero durante il montaggio e successivamente il cacao con la maizena facendo attenzione a non fare i grumi. Quando noterete l’impasto un pò indurirsi significa che è arrivato alla consistenza giusta. Si aggiunge, poi, un pò di peperoncino nel burro fuso e si aggiunge il tutto alle uova insieme anche al cacao e alla maizena già mescolati in precedenza; l’impasto deve essere liscio e omogeneo. Nel frattempo, possiamo preparare la salsa; basterà mettere in un pentolino i frutti di bosco e lo zucchero. Siamo pronti per riempire i nostri stampini di alluminio: ogni stampino va imburrato e infarinato e successivamente riempito con l’impasto realizzato. Si infornano ad una temperatura di 200°e si lasciano in cottura per 7 minuti; vi raccomandiamo di rispettare il tempo di cottura altrimenti si asciugano troppo. Per fare la salsa si prendono i frutti di bosco sciolti nello zucchero e si frullano. Passati i 7 minuti, si possono impiattare i tortini con la salsa ai frutti di bosco e una spolverata di zucchero a velo!