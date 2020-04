Tiromancino: novità in arrivo nel 2020

Novità in arrivo per i Tiromancino in questo 2020. Ad annunciarlo è Federico Zampaglione, il frontman della band, attraverso i canali social.

“Giorni difficili e senza fine… ma brindo al nuovo disco che credo sia tra i migliori che abbiamo mai fatto”.

Esordisce così il post scritto da Zampaglione che, visto il momento particolare, è costretto a stappare da solo una bottiglia di vino.

La Virgin Records Italia mi ha comunicato oggi ufficialmente che all’interno dell’ album sono stati selezionati ben 6 singoli che usciranno a partire da dopo l’estate. Si andrà avanti ad oltranza per più di un anno a lavorare su album e tour. Una bellissima soddisfazione che mi dà la forza e la pazienza di attendere la fine di questa esperienza surreale”.

Grande attesa affinché passi questo momento particolare che sta vivendo il nostro paese, legato all’Emergenza Coronavirus.

“Ci rincontreremo e sarà bellissimo intraprendere questo lungo viaggio insieme” – conclude Zampaglione. Al suo fianco, come di consueto, la manager Federica Distolfo, e i componenti della band: Marco Pisanelli, Antonio Marcucci e Ciccio Stoia, che lo stesso cantante ha incoronato come il miglior bassista con cui ha lavorato.

Jason Rooney sarà il co-produttore dell’album.

Il prossimo album dei Tiromancino sarà il numero 13 della band. Un numero fortunato che ben combacia con quanto annunciato dal cantautore. L’ultimo della band è stato Fino a qui, un omaggio ai trent’anni di carriera della band caratterizzato da molti duetti e alcuni inediti di successo come Noi Caso Mai, Sale amore e vento.

Senza dimenticare il singolo Vento del Sud, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell’estate 2019 a ritmo di reggae..

Insomma, non vediamo l’ora che passi questo momento particolare… Ma soprattutto attendiamo con ansia i prossimi capolavori dei Tiromancino. Che questa sera hanno fatto un regalo molto gradito in questo clima surreale.