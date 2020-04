Spaghetti cacio e peperoncino su carciofo alla romana: la ricetta dello Chef Raffaele Lenti (staff dell’iH Hotels Group).

Propone un piatto che solo a guardarlo fa proprio venire l’acquolina in bocca! Per i vostri pranzi virtuali con amici, in famiglia e per selfie instagrammabili risulta perfetto!

Ingredienti:

320g di spaghetti / 4 carciofi romaneschi di qualità Ladispoli igp / un ciuffo di mentuccia romana / 80g di pecorino romano dop / 2 spicchi di aglio / 1 peperoncino fresco / mezzo bicchiere di vino bianco / pistilli di peperoncino q.b. / olio extravergine di oliva q.b. / sale q.b.

Procedimento:

Pulite il carciofo, tagliate il gambo, eliminate le foglie esterne e le punte, tritate finemente la mentuccia, una parte di peperoncino e uno spicchio di aglio, inserite il trito tra le foglie del carciofo arrivando fino al cuore.

In una padella fate riscaldare 4 cucchiai di olio extravergine, adagiate dentro i carciofi con il gambo verso l’alto, lasciate rosolare per un minuto, salate e sfumate con il vino bianco, appena evaporato aggiungete dell’acqua per ultimare la cottura (fuoco modico e coperto). In una padella fate rosolare nell’olio extravergine un trito di aglio, mentuccia e peperoncino, appena dorato, salate ed aggiungete dell’acqua, facendo bollire per tutto il tempo di cottura della pasta. Lessate gli spaghetti, scolateli molto al dente e mantecateli in padella con il trito e l’acqua di cottura per un paio di minuti, fuori dal fuoco aggiungete tutto il pecorino e montate il piatto mettendo il carciofo alla base, il nido di spaghetti sopra e ultimate con dei pistilli di peperoncino.