Sony Xperia 5 II è uno smartphone 5G di fascia alta compatto

Gli smartphone Xperia 1 e Xperia 10 lanciati l’anno scorso ora hanno un successore. Sono i primi telefoni 5G di Sony. A svelare questa anticipazione è il portale Letsgodigital. Molto probabilmente, questo telefono verrà rilasciato con il nome Xperia 5 II.

Xperia 5 Mark II si baserà senza dubbio sul modello 2019.

Questo lo rende uno dei pochi smartphone con un potente processore in un alloggiamento compatto. Il jack per cuffie da 3,5 mm dovrebbe tornare, come nel caso dell’Xperia 1 II / Xperia 10 II.

Sony Xperia 5 II è una potenza compatta

Per quanto riguarda il design, la designer olandese Jermaine Smit, alias ConceptCreator , ha realizzato una serie di render di prodotto dell’atteso smartphone Sony Xperia per LetsGoDigital, al fine di ottenere una prima idea del design.

Nel frattempo, Jermaine ha anche realizzato un’impressionante animazione video di rendering del Sony Xperia 5 II.

I bordi dello schermo sono ulteriormente ridotti al minimo e la fotocamera selfie non si trova più nel bordo dello schermo. Invece, Jermaine ha optato per un sistema di telecamere perforato. A dicembre, LetsGoDigital ha già pubblicato uno smartphone Sony Xperia con fotocamera a perforazione , sebbene questo tipo di fotocamera frontale non sia ancora stata utilizzata con l’Xperia 1 II / Xperia 10 II, non è certamente inconcepibile che Sony sceglierà questo Xperia 5 II.

Resta da vedere se le dimensioni del display rimarranno invariate.

Il modello attuale è dotato di un display Full HD + da 6,1 pollici con uno speciale rapporto dello schermo 21: 9. Tuttavia, ci sono possibilità che il nuovo modello diventi ancora più compatto e con un display da 5,8 pollici o addirittura da 5,6 pollici.

Per quanto riguarda la risoluzione della fotocamera frontale, la situazione è ancora poco chiara.

La Sony ha optato per un sensore di immagine da 8 megapixel da molto tempo, probabilmente che verrà aggiornato. Infine, molti altri produttori al giorno d’oggi optano per sensori a risoluzione più elevata, spesso prodotti anche da Sony. Le tre telecamere sul retro saranno probabilmente mantenute, anche se il sistema di telecamere dovrebbe essere migliorato.

Tripla fotocamera con obiettivi ZEISS

Jermaine ha scelto di posizionare il sistema di telecamere posteriori centralmente al centro, come nel caso dell’Xperia 1. Con i dispositivi introdotti all’inizio di quest’anno e l’Xperia 5 dell’anno scorso, il sistema di telecamere era a sinistra posto in cima – la stragrande maggioranza dei produttori ora optano per questo.

Ciò è senza dubbio dovuto allo spazio limitato in cui tutti i componenti devono essere integrati. Tuttavia, preferisco personalmente un sistema di telecamere posizionato al centro, perché in questo modo corri molto meno il rischio di posizionare accidentalmente il dito davanti all’obiettivo.

Per gli utenti mancini, vi è l’ulteriore svantaggio di toccare rapidamente il sistema della fotocamera anche con l’indice quando si tiene il dispositivo, il che a sua volta si traduce in dita sporche sull’obiettivo. Tutto ciò ha poca influenza positiva sulla qualità dell’immagine finale.

Nessuna novità per la risoluzione della fotocamera. Si presume che vengano utilizzati obiettivi ZEISS.

L’Xperia 1 II ha la stessa identica configurazione della fotocamera dell’Xperia 5, con sensori della fotocamera più grandi e obiettivi migliori rispetto all’Xperia 1. In modo che questi modelli siano in grado di realizzare scatti serali dettagliati.

Poiché il sistema di fotocamere di Xperia 1 II è uguale a quello di Xperia 5, resta da vedere come sarà la configurazione della fotocamera di Xperia 5 Mark II.

Il più piccolo smartphone 5G del 2020

Si suppone che il Sony Xperia 5 II sarà uno smartphone 5G. Sarà probabilmente il più piccolo smartphone 5G del 2020. Per quanto riguarda il chipset, probabilmente, verrà scelto il chipset Qualcomm Snapdragon 865. È probabile che il modello 2020 avrà 8 GB di RAM e 256 GB di memoria espandibile.

Incerta anche la capacità della batteria, molto è ancora poco chiaro, questo dipenderà anche dalle dimensioni del display.

Puoi anche supporre che si presti attenzione alla compatibilità con altri dispositivi elettronici Sony. Puoi anche utilizzare una fotocamera Sony Alpha con l’Xperia 5 . L’anno scorso, questo smartphone Sony è stato persino reso compatibile con il controller DualShock 4 di PlayStation 4.

Di recente, il controller DualSense di Sony è stato annunciato per PlayStation 5 , previsto per la fine di quest’anno. Questo controller sarà probabilmente utilizzabile anche in combinazione con l’Xperia 5 II. All’inizio di questo mese puoi già leggere su LetsGoDigital di una console PlayStation 5 a due colori con controller DualSense , questo concetto era anche nelle mani di Jermaine.

Quando sarà disponibile questo smartphoneXperia?

L’Xperia 5 è stato introdotto all’inizio di settembre 2019, in vista della fiera IFA di Berlino. IFA 2020 è in programma dal 4 al 9 settembre. Sebbene la stragrande maggioranza delle mostre sia stata annullata quest’anno a causa del virus corona, IFA 2020 continuerà come al solito per il momento. Ovviamente, questo può cambiare se la pandemia dura più a lungo. Indipendentemente da ciò, puoi aspettarti che il Sony Xperia 5 II venga annunciato a fine agosto / inizio settembre e che venga rilasciato un mese dopo.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, l’Xperia 5 è stato scelto per un prezzo al dettaglio suggerito di € 800. Tuttavia, l’Xperia 1 II è aumentato considerevolmente di prezzo rispetto all’anno precedente. Non si può escludere che l’Xperia 5 Mark II sarà anche un po ‘più costoso rispetto al suo predecessore, la ragione principale di ciò è l’aggiunta del supporto 5G.