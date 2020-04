Sony PlayStation 5 prezzo e disponibilità

Un mese fa Sony ha annunciato diversi nuovi dettagli sullo sviluppo della console PlayStation 5. Le specifiche tecniche sono state annunciate, ma il produttore di giochi giapponese rimane ancora molto riluttante a condividere informazioni su design, prezzo e data di rilascio. Nel frattempo, Internet si libera dalla speculazione, con negozi online dove è possibile acquistare la Sony PS5 a prezzi molto diversi. Molte le anticipazioni raccolte dal sito Letsgodigital.

Acquista PlayStation 5 in preordine

All’inizio di questa settimana è apparso l’annuncio di una vendita al dettaglio di PlayStation 5 su un sito danese in cui la console di gioco costa 6.989 corone danesi, circa € 935.

C’è anche un rivenditore canadese che la propne, sempre in pre-order, a soli $ 559 dollari canadesi.

Con ogni probabilità i prezzi indicati non saranno quelli effettivi.

Confezione della Sony PlayStation 5

Sony non ha ancora fornito informazioni sul design di PlayStation 5, mentre Microsoft ha già mostrato il design di Xbox Series X alla fine del 2019 .

Questa console di gioco avrà un design completamente diverso se consideriamo il fatto che le PlayStation hanno sempre avuto un nuovo design nel corso degli anni. E’ quindi ipotizzabile che la Ps5 differirà dalla Ps4.

Il designer Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn , ha deciso di realizzare il suo modello concettuale di PlayStation 5.

Un mese fa Snoreyn ha anche animato un controller Pro molto avanzato, questo video poteva contare su reazioni travolgenti e oltre 6,3 milioni viste!

Snoreyn sta attualmente lavorando a una nuova animazione video, in cui ritorna anche questo controller DualShock, ma in una forma più semplice – come standard incluso. Nel frattempo, puoi goderti il ​​primo rendering 3D della confezione PS5, mostrato sopra.

Quando è prevista la PS5?

C’è ancora qualche incertezza sulla data di uscita.

Molto prima che il coronavirus (COVID-19) finisse in una pandemia, la Sony parlò di una data di lancio di “fine 2020”.

Sebbene da allora diversi esperti del settore abbiano espresso la possibilità di un lancio posticipato, Sony non ha affermato nulla, anzi. La pagina dei prodotti PlayStation riporta: “In arrivo durante le feste natalizie del 2020″.

Immaginiamo come il prossimo Natale sarà all’insegna della Playstation 5.

Proprio sul portale ufficiale, vengono svelati ulteriori dettagli sui componenti tecnici e hardware che rendono PlayStation 5 una piattaforma così innovativa e potente.

A cominciare dall’unità SSD ad altissima velocità, sistema I/O personalizzato integrato, GPU AMD personalizzata con ray tracing e audio 3D altamente coinvolgente.

Grazie a queste funzionalità, PS5™ consentirà agli sviluppatori di dare libero sfogo alla loro creatività, di creare mondi enormi e di progettare nuove esperienze di gioco.