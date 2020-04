Smartphone Xiaomi con display a cascata e fotocamera sotto lo schermo

Un nuovo brevetto di design per smartphone Xiaomi. L’anticipazione arriva dal celebre portale Letsgodigital che ne illustra dettagli e immagini.

Questa volta non è uno smartphone con uno schermo sul retro, quindi non è un display surround.

Entrambi i lati sono costituiti da oltre il 60% della superficie dello schermo, il che significa nuove opzioni operative. È una specie di alternativa semplificata o più economica al Mi Mix Alpha. Potresti anche considerare questo modello come un possibile successore del Mi 10 (Pro).

Smartphone Xiaomi con display a cascata

Alla fine di settembre 2019, il software Xiaomi Mobile di Pechino ha depositato un brevetto di design presso l’ufficio brevetti cinese, il CNIPA, per catturare l’interfaccia utente di uno smartphone.

Il brevetto è stato pubblicato il 3 aprile 2020, dopo di che è stato incluso nel Global Design Database dell’OMPI (World Intellectual Property Office).

La documentazione mostra che si tratta di un telefono Xiaomi con un display fortemente arrotondato su due lati (con un angolo di 90˚), noto anche come display a cascata. Lo schermo si estende così tanto ai lati che qui è possibile visualizzare anche un’interfaccia di controllo.

Quando ci si trova nella schermata principale, vengono visualizzate icone di stato generali, come l’indicatore della batteria e la potenza della rete.

Quando apri un’app, vengono visualizzate le icone operative per quella particolare applicazione. Pensa ad esempio al lettore multimediale, dove puoi mettere in pausa o saltare una traccia dal lato.

Smartphone Xiaomi con fotocamera sotto lo schermo

Il brevetto si concentra sull’interfaccia utente, quindi il retro, ma anche la parte superiore e inferiore del telefono non sono brevettati. Ciò che colpisce è la parte anteriore senza montatura. Sebbene si possa vedere un ricevitore stretto, rimane sconosciuto che tipo di fotocamera selfie sia.

Se Xiaomi scegliesse una tacca o una fotocamera punch-hole, questo dovrebbe essere evidente dall’interfaccia utente. Tuttavia, questo non è il caso qui.

Sembra quindi fortemente che Xiaomi abbia intenzione di fornire a questo smartphone una fotocamera sotto lo schermo.

Nel giugno 2019, sia Xiaomi che Oppo hanno mostrato un prototipo di smartphone con una fotocamera sotto lo schermo. Tuttavia, nessun telefono è stato ancora introdotto con una fotocamera frontale così innovativa.

Tuttavia, i primi modelli con una fotocamera sotto lo schermo sono previsti entro un anno.

Non è ancora noto se e quando Xiaomi utilizzerà il design brevettato per un prodotto finale. Non è certamente inconcepibile che vedremo questa interfaccia in uno smartphone Xiaomi Mi entro la fine dell’anno o del prossimo anno.

Di recente, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono stati rilasciati per il mercato europeo. Sebbene questi smartphone di fascia alta abbiano anche un display curvo, nessuna funzionalità aggiuntiva è stata ancora collegata a questo sotto forma di un’interfaccia laterale.

Questi modelli sono inoltre dotati di una fotocamera a perforazione, anziché di una fotocamera sotto lo schermo. Forse questo cambierà con l’imminente Xiaomi Mi 11 (Pro).

Guarda il brevetto dell’interfaccia del telefono Xiaomi qui.