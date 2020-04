Smartphone Oppo: in arrivo Reno Glow?

È in arrivo un nuovo telefono Reno speciale? Il produttore di smartphone Oppo fa domanda per il marchio in Europa per il nome del modello Reno Glow.

Il 20 aprile 2020, Guangdong Oppo Mobile Telecommunications ha depositato un marchio presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale). Letsgodigital rivela questa indiscrezione. Il marchio rivela questa indiscrezione. Il marchio Reno Glow è stato pubblicato oggi, 24 aprile 2020 ed è classificato come Classe 9, che include gli smartphone.

Oppo Reno Glow

Nessuna novità per quanto concerne il modello.

Il nome “Glow” potrebbe riferirsi alla voce della telecamera. Infine, la fotocamera è una punta di diamante importante nella serie di telefoni Reno. L’anno scorso, Oppo ha anche usato la frase ‘Glow in the Dark’ quando ha commercializzato Reno 2 per definire la nuova modalità Ultra Night.

Naturalmente, “Glow” potrebbe anche riguardare il design dello smartphone, forse un dispositivo alla moda per i giovani. Un’altra possibilità è che “Bagliore” si riferisca al display. Oppo ha recentemente rilasciato Find X2 e Find X2 Pro , questi smartphone di fascia alta hanno entrambi uno schermo QHD da 120 Hz in grado di visualizzare oltre 1 miliardo di colori e avere una luminosità massima di 800 nits. Forse questa tecnologia dello schermo di alta qualità sarà portata anche sulla serie Reno.

Resta da vedere cosa offre l’Oppo Reno Glow. Gli smartphone Oppo più recenti sono tutti dotati di connettività 5G. Non è quindi inconcepibile che questo modello supporterà anche la rete 5G super veloce.

L’ Oppo Reno 3 (Pro) è già stato introdotto in Cina a dicembre 2019 , ma questi smartphone non sono ancora disponibili in Europa. Questi telefoni stanno ancora arrivando o avremo invece un modello Glow? Solo il tempo lo dirà. Poiché il marchio è stato depositato in Europa, è comunque plausibile che se Oppo introduce questo modello, il dispositivo arriverà anche nei Paesi Bassi.

