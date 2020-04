Settore Turistico dopo Emergenza Covid 19

ASSTRI è l’unica Associazione Nazionale esclusivamente dedicata alle strutture ricettive Extra Alberghiere, ad oggi prive di un’autonoma rappresentanza.

L’impegno di ASSTRI è quello di promuovere e di rafforzare la cultura del fare turismo sviluppando quella chiave di lettura che coniuga lo sviluppo del territorio alla migliore tradizione Italiana: dell’impresa turistico-ricettiva in senso lato e della ospitalità familiare e collettiva.

A garanzia di un processo costruttivo ASSTRI mette a disposizione le competenze dei suoi Soci fondatori pronti ad affrontare le grandi sfide che attendono il comparto, oggi soffocato dalla più grave crisi che il settore Turistico italiano abbia mai conosciuto dal dopoguerra.

Ci vogliono idee e persone in grado di realizzarle, la collaborazione naturale è con l’associazione comuni d’italia,

l’ANCI, che potrebbe patrocinare e sostenere il progetto.

L’idea è quella di attivare il portale dei comuni d’italia www.comuniclick.it mezzo di comunicazione con informazioni importanti e arricchito da notizie per promuovere in chiave moderna il territorio.

Il capo progetto è il regista scrittore Federico Moccia che attraverso parole, foto e video metterà in evidenza le tradizioni, l’arte, la cultura, caratteristiche uniche dei nostri comuni visibili nel portale; mentre i profili social si attiveranno con il lancio di un hashtag #vienimiatrovare, presente sui principali canali social quali instagram – facebook – youtube.

È in cantiere anche un format televisivo di 15 minuti da mandare in onda su canali televisivi nazionali. Saranno le testimonianze di personaggi noti a raccontare e promuovere i territori d’origine, ambasciatori delle bellezze d’Italia. L’appello è rivolto a tutti i comuni, insieme con le pro loco e le associazioni di promozione del territorio per sviluppare la prima piattaforma al 100% italiana che sarà trampolino di rilancio del settore.

Per il presidente dell’Associazione, il Notaio Marco Anellino, “l’impegno di ASSTRI in questo momento di emergenza COVID-19 è salvaguardare il settore dell’extra alberghiero che è privo di tutele”.

A rafforzare la rosa dei soci fondatori c’è l’avvocato Antonino Galletti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, da sempre in prima linea per la tutela di diritti di categoria e punto di riferimento legale dell’associazione.

Alessandro Papa dottore commercialista e Revisore dei Conti per Enti Pubblici che ricopre il ruolo di vice presidente, che vanta una ricca esperienza nella gestione della crisi d’impresa, oggi argomento centrale per la ripresa economica.

Giuseppe Moretti, già presidente dell’USPP (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), ha comprovata esperienza nel settore è punto di forza delle attività sindacali.

Giancarlo Chiaro, da oltre 15 anni nel settore extra alberghiero nell’area dello sviluppo e strategie, realizzatore di una delle pochissime software house tutta italiana.

Massimo Sonego, esperto di finanza internazionale, oggi nel board del più importante gruppo del settore delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità.

Edoardo Lofoco, Property manager e Direttore Generale dell’associazione, professionista con specifiche competenze maturate nell’ambito finanziario e della comunicazione e della gestione della redditività nelle aziende extra alberghiere.

In foto Edoardo Lofoco, Direttore Generale dell’associazione ASSTRI