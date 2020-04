Scegliendo il power bank ideale per te: cosa avere in considerazione?

Attualmente tutti abbiamo lo stesso problema: rimanere senza batteria, non importa il prezzo, qualità, marchio, modello, dispositivo, OS… tutti i dispositivi che possediamo hanno bisogno di energia per poter funzionare, purtroppo, quella energia che hanno a disposizione è limitata grazie alle batterie che includono ognuno di loro.

Molti di noi abbiamo pensato allora mi porto il caricabatterie con me ma non è così semplice, non sempre le prese sono a disposizione o, se sono a disposizione, non sei l’unico che ha pensato ciò e, pertanto, sono poche prese per molte persone.

Per questo problema esiste una soluzione: i power bank, dispositivi capaci di fornire quel pizzico di energia che ognuno di noi ha bisogno per poter arrivare a fine giornata senza troppi problemi… e noi su questo articolo ti daremo alcune chiavi fondamentali per scegliere il caricabatterie portatile ideale per te!

Capacità, dimensioni e peso: è importante la portabilità di un power bank!

Un power bank è un dispositivo portatile, perciò non può essere né troppo pesante né troppo grande: portare un mattone con sé non è niente comodo e, ovviamente, niente portabile e in quel caso non avrebbe senso acquistare un power bank.

Sono tre le capacità più comuni tra i power bank:

5000mAh: molto portabili e comodi, ideali per fornire quel pizzico di energia a un unico dispositivo smartphone per arrivare a fine giornata. Possono fornire, come massimo, un 50% di batteria.

per arrivare a fine giornata. Possono fornire, come massimo, un 50% di batteria. 10000mAh: anche questi portabili e comodi, ma possono funzionare anche per fornire energia a più di un unico dispositivo smartphone o una ricarica intera di uno smartphone più qualcosina in più.

o una ricarica intera di uno smartphone più qualcosina in più. 20000mAh: ideale per fornire energia (anche ricariche intere!) a vari dispositivi smartphone o fornire energia a dispositivi che hanno bisogno di potenze più elevate come i computer portatili.

Comunque i power bank da 20000mAh non sono sempre capaci di fornire una ricarica intera o dal 0% al 100% ai computer portatili .

Maggior capacità è sinonimo di maggiori dimensioni e peso.

Perciò devi sempre scegliere un power bank adeguato alle tue necessità e all’utilizzo quotidiano, per aiutarti a capire meglio qual è l’ideale per te dovresti farti un paio di domande:

Quante persone utilizzeranno il power bank? Tu? Varie persone (amici, famiglia…)?

Con quale frequenza utilizzerai il power bank? Ogni tanto, in settimana, i weekend..?

Fatte queste domande dovresti allora dare un’occhiata alle seguenti grafiche, entrambe fatte dal team di PowerBank20, la prima fa riferimento al rapporto tra portabilità (intesa come volume) ed energia, la seconda invece fa riferimento al rapporto tra peso ed energia (fatto su power bank da 20000mAh):

Rapporto portabilità/energia: quale power bank fornisce più energia in meno spazio?

In questo caso è il power bank TeckNet IEP12000 quello che fornisce più energia in meno spazio, ciò significa che tra i power bank da 20000mAh questo modello è capace di trasmettere più energia (carica) ai tuoi dispositivi senza occupare così tanto spazio come i suoi rivali (ma questo non significa che sia il più piccolo!).

Rapporto peso/energia: quale power bank fornisce più energia ed è meno pesante?

È il modello PB132 del marchio Ugreen quello che fornisce più energia senza essere troppo pesante (ma non significa che sia il meno pesante tra tutti i modelli!), cioè più carica ai tuoi dispositivi.

Se fai un bilancio generale protesti scegliere il modello di Ugreen perché si trova al secondo posto nel rapporto portabilità/energia e primo nel rapporto peso/energia, invece il capolista della prima grafica è negli ultimi posti della seconda grafica.

Modelli di marchi come Aukey o Aideaz sono anche essi una soluzione: né tanto né poco, in quel caso ne vale la pena dare un’occhiata ai prezzi 😉.

Ricarica rapida: Quick Charge, PD e tanti altri…

I più celebri protocolli di ricarica rapida sono Quick Charge e Power Delivery, molto utili soprattutto in ingresso nei power bank di maggior capacità perché la ricarica standard significa metterci anche 7/8 ore di ricarica.

In uscita invece sono utili per dispositivi che hanno bisogno di più potenza per ricaricarsi, come i nuovi computer portatili con USB C o per approfittare i vari protocolli che includono gli smartphone, in modo da ottenere risultati incredibili in pochi minuti (pensa che il protocollo PD arriva anche ai 100W!).

Ma… come funziona la ricarica rapida? Nel caso della scarica è semplice o standard la ricarica si fa a 5V/2A (iSmart Output) ma quando si utilizza un protocollo di ricarica rapida (Quick Charge Output) il voltaggio passa da 5V a 8V, questo si traduce in più velocità!

Tipologie di porte ed extra!

Puoi trovare vari tipi di porte su un power bank, vediamole:

Porta Micro-USB USB-A USB-C Lightning DC AC Ingresso ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ Uscita ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Queste sono le impostazioni più comuni delle porte nei power bank! E non ci dimentichiamo della zona wireless di ricarica, che attualmente lavora fino ai 10W.

Per quanto riguarda gli extra possono essere vari: