Sanremo 2021: festival posticipato di qualche mese?

Sanremo 2021: Il Festival posticipato di qualche mese? E’ una delle ipotesi vista l’emergenza Coronavirus che sta attanagliando il nostro paese.

Il patron del Teatro Ariston Walter Vacchino, in un’intervista a SanremoNews.it, apre a diversi scenari. “Serve un’ampia riflessione” – è questo il suo input.

Tutto ovviamente è legato dalle incertezze del caso, che potrebbero indurre a diverse soluzioni per garantire la sicurezza di tutti.

“Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi”.

Vero è che siamo in netto anticipo, ma per gli organizzatori è già tempo di “mettersi in moto” e lo spettacolo è una di quelle categorie “a rischio” visto l’alto assembramento di persone. Tanti, infatti, sono gli spettacoli ed i concerti annullati fino ad oggi con questa categoria (insieme a tante altre) messa in ginocchio dal Covid 19.

Ovviamente si spera che fino al prossimo febbraio la situazione possa migliorare e che tutto possa tornare quanto prima al meglio.

“C’è un’ultima ipotesi che non voglio nemmeno tenere in considerazione…” – conclude Vacchino.