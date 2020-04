Samsung Galaxy S30: la fotocamera in-display sarà il suo punto di forza?

E’ ormai da parecchio tempo che nell’ambito della fotografia su smartphone sentiamo parlare di un concept particolarmente originale, che sempre più case produttrici potrebbero prendere in considerazione per il lancio dei top di gamma: l’inserimento di una fotocamera al di sotto dello schermo (e non più fissata nella cornice o nel notch come ora avviene).

Malgrado diversi esperimenti a riguardo, la fotocamera in-display è ancora uno dei ‘sogni proibiti’ della maggior parte dei brand di alta tecnologia, a causa delle complicazioni insorte durante la miniaturizzazione dei componenti e l’adattamento delle funzioni tipiche di un obiettivo fotografico esterno ad uno innestato nel display.

Fotocamera in-display

Sembra però che Samsung sia all’opera per integrare la fotocamera in-display a partire dal prossimo smartphone flagship, ovvero Samsung Galaxy S30.

Secondo i leak di Ice Universe, informatore piuttosto popolare per le news più affidabili sulla casa coreana, il brand sarebbe al lavoro per valutare la fattibilità del nuovo tipo di fotocamera, in rapporto al livello di maturità della tecnologia fotografica attuale.

Al momento Samsung non ha presentato prototipi di Samsung Galaxy S30 in grado di darci un assaggio della nuova fotocamera in-display, tuttavia il metodo di realizzazione sembra prendere in esame l’uso di un materiale ultrasottile per la creazione dello schermo e un posizionamento delle aree pixel che corrispondono alla fotocamera in modo che possano convogliare la luce esterna nel migliore dei modi.

La soluzione proposta da Samsung è diretta ad offrire smartphone con schermo completamente libero da cornici troppo spesse e dai notch, in modo che possa essere sfruttato tutto lo spazio disponibile dalle app in uso e dai filmati in playback sul dispositivo.

La riuscita dell’esperimento potrebbe dare il via ad una nuova generazione di device pronta a dire addio al modo in cui intendiamo la fotografia su smartphone oggi: non appena Samsung rilascerà i primi scatti di prova, sapremo se questo nuovo concept ha dato i suoi frutti.