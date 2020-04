Samsung Galaxy Fold 2, il pieghevole rivelato nei dettagli

Gli appassionati di smartphone dal design innovativo sono in attesa di uno dei massimi esponenti della categoria, ovvero Samsung Galaxy Fold 2.

Proprio qualche mese fa vi avevamo illustrato le prime anticipazioni grazie al design ed alle indiscrezioni di Letsgodigital.

Il pieghevole top di gamma rappresenta l’evoluzione di un dispositivo abbastanza controverso per via dei bug e dei problemi tecnici alla base della sua realizzazione, che tuttavia in questa nuova versione sembra promettere molto meglio.

Le notivà del Galaxy Fold 2

Samsung Galaxy Fold 2 sarà infatti il risultato di un lungo processo di selezione dei materiali e del concept più adatto da parte della casa coreana.

Il device includerà un nuovo tipo di display costruito in Ultra Thin Glass, in grado di aumentare sensibilmente la resistenza alla piegatura, con una diagonale oltre i 7.5 pollici e un refresh rate di 120 Hz per sostenere le app più impegnative sotto il profilo grafico.

Lo schermo secondario sarà invece esterno e presenterebbe una diagonale superiore ai 6 pollici, con refresh rate 60 Hz e uno slot per ospitare la fotocamera anteriore. E’ inoltre confermato il supporto alla S-Pen, per quanto al momento non sia chiaro se su entrambi i display del pieghevole.

Il comparto tecnico, come possiamo aspettarci, sarà adeguato alle esigenze dei consumer di fascia alta. Troveremo infatti uno Snapdragon 865 come chipset, supportato dalla connettività 5G e da uno storage particolarmente abbondante (fino a 512 GB nella versione premium del terminale).

Anche la fotografia su Samsung Galaxy Fold 2 sarà parte integrante dell’esperienza multimediale che il nuovo smartphone offrirà: uno snapper anteriore da 10 MP si accompagna ad una fotocamera quadrupla posteriore con funzioni ToF, allineandosi quindi ai parametri in voga su diversi camera phone Android attuali.

Per quanto riguarda l’uscita della nuova fatica di Samsung, infine, dovremo attendere l’arrivo del mese di Luglio per la presentazione ufficiale. L’evento mostrerà i nuovi Galaxy Fold 2 in 4 colorazioni diverse (blu, argento, nero, rosa) in attesa del suo debutto in USA ed Europa, previsto per il mese successivo.