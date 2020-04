Ecco la ricetta per Rose di salmone affumicato alle erbe mediterranee.

Lo staff dell’iH Hotels Group è sempre all’opera, anche in questi particolari giorni.

Lo fa suggerendo delle ricette semplici e gustose preparate dagli Executive Chef, che potrete riproporre facilmente nella vostra cucina. Deliziarvi con gustosi suggerimenti ci rallegra, condividendo momenti di sapori primaverili in nostra compagnia anche da casa.

Il buon cibo è come la musica che puoi gustare, il colore che puoi sentire.

Per iniziare lo Chef Pietro Stainer suggerisce un piatto molto fresco che può essere gustato per la tua colazione salata, il tuo brunch o semplicemente per il tuo aperitivo virtuale!

Ingredienti:

Salmone filettato 150g / rametti di salvia, rosmarino, alloro / burro 50g / succo e scorza di 1 limone / cetriolo 1 pz / pomodorini ciliegino 4 pz / pane filone 3 fette alte 4mm / misticanza primo taglio 50g

Procedimento:

Affumicare il salmone con le erbe aromatiche, rosolandolo in padella e poi chiudere il tutto ermeticamente in un contenitore e lasciare riposare.Tagliare a metà le fette di pane e tostarle da entrambi i lati.Tagliare in 4 i pomodorini e condirli con olio, sale, pepe.Tagliare il cetriolo di lungo in modo sottile, dallo spessore di circa 2-3 mm e fare marinare le fettine in olio, sale e succo di limone per 15 min. Fare ammorbidire il burro, mantecarlo con metà succo di limone e con la scorza. Riformare il panetto rettangolare e fare indurire in frigo. Una volta indurito, con l’arriccia burro fare i riccioli (scaldare la parte del raschietto dell’arriccia burro per facilitare l’operazione).Togliere il salmone dall’affumicatura, tagliarlo a fettine sottili e arricciarle a rosa come nella foto. Impiattare facendo un letto con la misticanza, posizionare le fette di pane tostato, mettere le rose di salmone sopra alle fette di pane. Arrotolare le fettine di cetriolo e posizionarle nel “bocciolo” della rosa di salmone. Posizionare i riccioli di burro al centro dei rotolini di cetriolo. Cospargere il tutto con i pomodorini ciliegia tagliati precedentemente. Lucidare con un filo d’olio extra vergine di oliva.