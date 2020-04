A partire dal 23 aprile alle 23.30 su Rai2, Francesco Mandelli e Federico Russo ci condurranno con un nuovo format dal titolo “Revolution – Storie dal futuro”.

Un viaggio attraverso le grandi innovazioni che hanno segnato il nostro costume, le nostre abitudini, la nostra quotidianità.

Attraverso una “macchina del tempo” verranno trasportati dal passato ai giorni nostri per incontrare gli ospiti che racconteranno i cambiamenti della nostra epoca.

Ogni ospite sarà infatti introdotto da un breve tuffo nel passato in cui i nostri conduttori vestiranno i panni di figure iconiche e introdurranno alcune delle innovazioni che hanno portato a svolte epocali.

Gli oggetti, le tecnologie, gli indizi con cui si relazioneranno ci riveleranno chi staranno per intervistare.

La prima puntata

Nella prima puntata saranno ospiti Paolo Nespoli, Maurizio Zaffagnini l’inventore di ROCKIN1000, e Sara Roversi, cofondatrice del Future Food Institute.

Mandelli incontrerà il famoso astronauta Nespoli per capire come le scoperte e gli studi sullo spazio hanno migliorato la nostra quotidianità e cercherà di carpire i segreti degli astronauti del passato per aprire uno scorcio su quelli che saranno gli obiettivi futuri. Insieme a Nespoli testerà anche il cibo che si consuma sulle navicelle spaziali. Fabio Zaffagnini viaggerà insieme ai due conduttori ripercorrendo insieme a loro le tappe che l’hanno portato a fondare la più grande band al mondo: Rock In 1000. Grazie a questa nuova esperienza musicale vedremo come la tecnologia e l’iperconnessione sono un potente mezzo per radunare e coordinare un altissimo numero di persone. La parola d’ordine è sempre quindi condivisione.

A chiudere l’episodio è Federico Russo che ci guida in un breve tour gastronomico nel cuore di Bologna. Insieme a lui ci sarà Sara Roversi, cofondatrice del Future Food Institute, per scoprire come stiamo innovando il settore alimentare in Italia e se gli insetti saranno davvero il cibo del futuro.

“Revolution è un Branded Entertainment content by Next14 per Peugeot in collaborazione con Rai Pubblicità, realizzato a bordo di una Peugeot 208 100% elettrica.