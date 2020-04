Redmi Band: una nuova generazione di fitness tracker 

Approfittando di un post “a sorpresa” apparso sul social network cinese Weibo, Xiaomi comunica a tutti i suoi fan il lancio ufficiale di Redmi Band.

Si tratta della nuova generazione di fitness tracker dal buon rapporto prezzo/qualità ispirata dalla serie di successo Mi Band, che si è distinta malgrado una concorrenza particolarmente pressante da parte delle aziende hi-tech.

Redmi Band: le caratteristiche e come sarà

Redmi Band, come possiamo notare dalle informazioni tecniche rilasciate dal brand sui social, è una smart band particolarmente versatile.

Scopriamo infatti la presenza di un display da 1,08 pollici a colori in formato rettangolare con tecnologia AMOLED, accompagnato da piccole ma importanti migliorie a livello di personalizzazione e gestione dei quadranti dedicati alle attività sportive praticate.

Le funzioni di monitoraggio dell’attività fisica, già abbondantemente curate su Xiaomi Mi Band 4, lo sono ancora di più su Redmi Band.

Camminata veloce, tapis roulant, ciclismo, bodybuilding e corsa si accompagnano ad un rilevamento puntuale della frequenza cardiaca e a funzioni di sleep tracking essenziali per chi vuole dormire un buon sonno aggiustando le proprie abitudini.

La ricarica del fitness tracker, come illustrato durante la presentazione in live streaming, avviene tramite una piccola porta USB incorporata nel dispositivo, consentendo agli sportivi di tornare sul campo il prima possibile data l’estrema popolarità dei caricabatterie di questo tipo.

Purtroppo Xiaomi non ha approfittato della ghiotta occasione per includere la connettività necessaria ai pagamenti NFC, che avrebbe rappresentato un punto di forza per tutti gli utenti che saldano le spese utilizzando Mi Pay e Google Pay: a questo punto, non possiamo fare altro che sperare nel suo debutto a bordo di Xiaomi Mi Band 5.

Il prezzo di Redmi Band, infine, è estremamente contenuto (circa 95 Yuan, vale a dire 12 Euro) in rapporto alle funzioni offerte: trattandosi di un fitness tracker di fascia media è più che ragionevole. Ne attendiamo il debutto in Europa, in alternativa la sua disponibilità attraverso il Mi Store Xiaomi.