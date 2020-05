Pikotaro, il suo tormentone diventa un appello

Pikotaro torna con un nuovo tormentone, stavolta per una buona causa.

“Prendete il sapone, e lavatevi molto bene le mani, vinceremo!”.

Il comico giapponese che, nel 2016, conquistò tutto il mondo con la hit “PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen)”, ha deciso di reinterpretare la sua canzoncina, riadattandola ai tempi che stiamo vivendo, dandole un significato tutto nuovo.

Nella nuova clip, già cliccatissima, la penna, la mela e l’ananas del famoso ritornello, vengono sostituite con le mani e il sapone.

Lo slogan finale è, quindi, Pray for People And Peace, una preghiera per la salute mondiale, a cominciare assolutamente dalle mani, che dovranno essere ben pulite!

“Ho fatto questa clip velocemente, per far sorridere, mentre ci si lava le mani: il mio messaggio è Lavatevi le mani, Sorridete, Proteggetevi. Forza, e … Wash! Wash! Wash!”.

Con queste semplicissime parole Pikotaro vuole incoraggiare e sensibilizzare bambini e adulti a prendersi cura della propria e altrui sicurezza. Concludendo“We will win! Vinceremo!”

Con oltre 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, “PPAP” ha fatto di Pikotaro un vero fenomeno mondiale.

Guarda il video



Chi è Pikotaro

Pikotaro detiene inoltre il record di primo artista giapponese a raggiungere il #1 della classifica YouTube Global Music Video, rimanendo in cima per tre settimane di fila. Nel 2016 ha anche ricevuto il Guinness World Record per la canzone più corta ad entrare nella Billboard Hot 100. Nel 2019 ha pubblicato Piko10Project, caricando ogni settimana nuovi lavori nel suo canale ufficiale YouTube, fino ad arrivare alla hit virale “I’m standing”, che ha guadagnato più di 1 milione di visualizzazioni.