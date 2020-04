Passione scarpe Blundstone? La guida su come curarle al meglio

Il celebre brand australiano ha inaugurato, lo scorso marzo, il suo primo e-commerce europeo in occasione dei 150 anni di attività. Un traguardo importante per gli stivaletti Blundstone, originari della Tasmania: per festeggiare degnamente questo anniversario, il brand ha ideato un modello di scarpe Blundstone ad edizione limitata, unisex, i boots 150th. Ed ovviamente è possibile acquistare gli stivali Blundstone online direttamente nello store appena lanciato.

Come prendersi cura delle calzature Blundstone

Per tutti gli amanti di questo brand conosciutissimo per le sue calzature ovviamente c’è un pratico vademecum da seguire per la giusta manutenzione dei suoi boots. Anche se gli stivali australiani Blundstone sono stati progettati per resistere nel tempo e sono ultra resistenti e robusti, è importante prestare attenzione per mantenerli come nuovi: ogni articolo ha un materiale differente (pelle, nabuk, tessuto, cuoio, camoscio) che esige dei prodotti particolari. Andiamo a scoprire tutti i trucchi per trattare gli scarponcini Blundstone con le giuste accortezze, materiale per materiale.

Come intervenire sulla pelle

Per intervenire sugli stivali australiani Blundstone in pelle è necessario rimuovere lo sporco incrostato con un panno umido o con una spazzola dalle setole morbide, lasciandoli ad asciugare in modo naturale, lontano da fonti di calore. Non bisogna infatti rischiare di seccare il materiale. Successivamente, è necessario applicare una piccola quantità di lucido per calzature in spray o in crema, con dei delicati movimenti circolari, rimuovere il prodotto in eccesso e far asciugare.

Come trattare il camoscio

Per quanto riguarda i modelli leggermente più delicati come gli scarponcini scamosciati è necessario munirsi di una spazzola speciale per camoscio e insistere sulle macchie con acqua tiepida e detergente delicato. Una volta tolto lo sporco, lasciare i boots ad asciugare fuori all’aria. Come ultimo finish si può applicare uno spray idrorepellente e antimacchia specifico.

Come pulire gli scarponcini in nabuk

Anche qui è necessario acquistare dei prodotti pensati per il materiale del nabuk: eventualmente, si possono rimuovere delicatamente i graffi con una gomma da cancellare. Per trattare al meglio gli scarponcini in nabuk si passa un panno umido con un detergente specifico e si applica uno spray idrorepellente, quindi si lascia asciugare all’aria.

Come pulire gli stivaletti in tela

Lo store ufficiale Blundstone ha al suo interno anche tanti articoli in tela, dal design estivo ed easy to dress. Per pulire questa tipologia di calzature si può usare una spugna, una spazzola dalle setole morbide o anche un vecchio spazzolino da denti, con un sapone neutro e delicato. Le scarpe vanno lasciate all’aria ad asciugare, lontano da fonti di luce diretta: è necessario ricordarsi di riempire le calzature con carta velina in modo che non perdano la forma.

Altri consigli utili

Gli stivali Blundstone vanno trattati solo con detergenti di qualità e delle migliori marche, specifici per ogni materiale. Alcune sostanze sono dannose e corrosive, come l’acetone da smalto, i solventi, la candeggina, ma anche il sale o il latte. Un consiglio base è quello di asciugare gli scarponcini Blundstone lontano da fonti di calore artificiale (mai con il phon o in asciugatrice!) e dall’esposizione diretta dei raggi del sole. Meglio lasciarli all’aria, in un ambiente fresco e asciutto. Sul sito di Blundstone online si consiglia di applicare un prodotto protettivo sulla pelle scamosciata, soprattutto durante l’inverno e le giornate piovose. Infine, le scarpe in pelle possono essere ammorbidite con una crema specifica.

Blundstone garantisce materiali di pregio: meglio osservare qualche accortezza in più per preservarli al meglio!