Pasqua in compagnia di Uno Mattina in famiglia

Pasqua con Monica Setta e Tiberio Timperi: Uno Mattina in famiglia farà compagnia a milioni di telespettatori a partire dalle 6.30 su Rai1.

Uno Mattina in famiglia: anticipazioni della puntata del 12 aprile

Dopo l’interessante puntata odierna, anche quella di domani, domenica 12 aprile, si preannuncia molto interessante.

Si parlerà di convolare a nozze ai tempi del Coronavirus: in videochiamata due testimonial che si sono sposati a Matera a fine marzo.

Protagonisti della rubrica Dentro La Cronaca, in videochiamata: Emanuela Aureli, Antonio Giuliani e Monica Letta, psicologa e psicoterapeuta.

Per lo spazio Chi fa da sè, Lucia Cuffaro mostrerà come realizzare alcune dolcezze pasquali.

Stefania Orlando sarà collegata da casa per Tv Perchè si. Per questa rubrica ci saranno: il giornalista vaticanista Piero Schiavazzi e Francesco Micheli. Per concludere, Gianmarco Saurino tra i protagonisti della fiction di successo di Rai1 Doc Nelle tue mani. Giovedì prossimo calerà il sipario su questa prima serie che annovera tra i protagonisti Luca Argentero.

Non mancherà il “Pronto soccorso linguistico” con il professor Francesco Sabatini, che sarà in collegamento dal suo studio privato.

E poi gli esperimenti di Francesco Laurenzi, che darà anche informazioni utili inerenti al meteo. Anche domani ci sarà l’immancabile cronaca rosa di Gianni Ippoliti