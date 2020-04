OLED Transparent Touch, la tecnologia futuristica di LG

LG presenta OLED Transparent Touch (55EW5TF-A), la nuova versione del già noto OLED Transparent, una delle tecnologie più futuristiche e rivoluzionarie nel mondo del Digital Signage.

Cosa è OLED Transparent Touch

Si tratta di una soluzione rivoluzionaria che offre un grado di trasparenza unico nel suo genere oltre ad un’eccellente esperienza utente grazie alla sensibilità del suo sensore touch.

Presentando il display OLED Transparent Touch, LG mette a disposizione delle aziende una tecnologia decisamente innovativa. Questa nuova versione, oltre a consentire come il modello precedente un’incredibile sovrapposizione tra immagini riprodotte e oggetti reali, comunque visibili al di là del display, si presenta con una nuova funzionalità, il touchscreen.

Progettato per adattarsi perfettamente a diversi contesti, soprattutto store e showroom, spazi espositivi e gallerie d’arte, così come anche studi televisivi, stupisce per il livello di trasparenza e di sensibilità del touch oltre che per la resistenza dello schermo e il design elegante che consente a questa soluzione di armonizzarsi completamente con l’ambiente circostante.