Non solo parole: il nuovo singolo di Gigi D’Alessio

Arriva in radio “Non solo parole”, nuovo estratto dall’album di Gigi D’Alessio “Noi Due” (GGD Edizioni Srl/Sony Music).

Un brano sognante che vede il cantautore duettare con la regina dell’airplay Giusy Ferreri dando vita ad una ballad romantica e sensuale, dove l’amore bramato si fa concreto e il sentimento si trasforma in passione.

Un’esplosione di desiderio che genera un universo in cui c’è spazio solo per due.

Tu sei per me

Quella cosa che al mondo non c’è

Che ho sognato aspettando che un giorno arrivasse da me

Come dono dal cielo

Ora che posso vedere lo sguardo che hai

Nei tuoi occhi più belli che mai

Tutto il mondo si illumina col tuo sorriso

È amore e non solo parole

Tu fammi sognare

Spegni la luce

Poi fammi morire

Sai che mi piace

Voglio il tuo sapore

Delizia e croce

Sale di un amore, esisti solo tu

Lasciati spogliare

Però fai presto

Dammi il tuo sudore

Io non resisto

Poi sentirti addosso

Sei l’universo

E il resto non esiste per noi