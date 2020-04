Musica che unisce: oltre 7,5 milioni per la Protezione Civile

Quasi 73mila cittadini nella serata di Musica che unisce, andata in onda martedì 31 marzo, e nelle 24 ore successive hanno voluto manifestare la loro straordinaria generosità.

Ammontano, infatti, a oltre 7 milioni e mezzo di euro, per la precisione 7.646.843 euro, le donazioni arrivate alla Protezione Civile grazie all’evento che ha visto la generosa partecipazione di tanti artisti che hanno dato vita a una serata unica.

Un lungo flusso di musica condivisa che ha attraversato e unito l’Italia con Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gigi D’Alessio, Il Volo, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Måneskin, Marco Masini, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso.

Un grande atto collettivo di solidarietà che ha coinvolto anche artisti del mondo dello spettacolo e della danza che hanno portato le loro parole e la loro arte: Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano e Virginia Raffaele e Vincenzo Mollica che ha fatto da narratore alla serata.

Un lungo show senza interruzioni pubblicitarie, andato in onda prima serata su Rai1, in simulcast su Radio2, insieme su RaiPlay, sul canale ufficiale YouTube Rai e sul sito ufficiale dell’evento www.musicacheunisce.it. Trasmessa, inoltre, in contemporanea su Radio Italia Solomusicaitaliana.

Musica che unisce è stato, inoltre, reso disponibile – grazie a una collaborazione con le piattaforme Rai in streaming – sulle pagine degli Istituti Italiani di Cultura all’estero, rilanciando così l’evento nel mondo.

Grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sport anche i volti più conosciuti e amati di diverse discipline: Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Roberta Vinci, Valentino Rossi hanno portato il loro contributo alla serata.

La serata ha dato spazio anche all’informazione corretta ed esaustiva, grazie a video informativi realizzati dal Ministero della Salute, e agli esperti del mondo scientifico che fanno parte del Comitato tecnico nazionale: Prof. Walter Ricciardi, Prof. Giuseppe Ippolito, Prof. Giovanni Rezza e la ricercatrice Flavia Riccardo. Inoltre, all’interno dell’evento, anche un messaggio speciale di Angelo Borrelli, Capo dipartimento della Protezione Civile, dedicato a tutti gli spettatori.

A punteggiare l’evento anche contributi ricavati dal web, a testimoniare con quanta resilienza, creatività, combattività e spirito civico gli italiani stiano affrontando questo momento.

Un grande momento di condivisione dimostrato anche dai dati social: Musica che unisce ha avuto, infatti, oltre 443 mila interazioni social e l’hashtag #musicacheunisce è stato in tendenza in Italia al primo posto per tutta la durata del programma e fino al mattino successivo, è stato, inoltre, al secondo posto tra gli argomenti più commentati in tutto il mondo.