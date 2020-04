Maleducato, il nuovo singolo di Leo Gassmann

Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, Leo Gassmann torna con un brano già presente in Strike, il suo album di debutto pubblicato il 7 febbraio.

Con questo brano Leo vuole esprimere un concetto molto semplice e che per certi versi può sembrare scontato ma che, se applicato, potrebbe farci vivere molto meglio: un po’ più di educazione, anche civica, aiuterebbe a migliorare i rapporti umani ed il mondo in cui viviamo.

Maleducato, il testo della canzone di Leo Gassmann

E maleducato non sono mai stato,

e ho un certificato per ogni primato!

E maleducato non sono mai stato,

e ho un avvocato per ogni reato!

Mi manca il concetto del 15 agosto,

la paura del letto, del mostro nascosto,

credo troppo alle fiabe, ma me ne sbatto,

sarà che in una finale non sono mai stato.

Non so cosa sia perdere, non ho mai giocato.

Giuro, non sono mai stato maleducato.

E maleducato non sono mai stato,

e ho un certificato per ogni primato!

E maleducato non sono mai stato,

e ho un avvocato per ogni reato!

Mi manca mia madre se sono partito,

mi manca l’America, ma non son pentito.

Mi manca il pianeta, mia manca la Terra,

ho perso la voglia di rialzarmi da terra,

la Terra è morta, è finita la scorta,

ma chi se ne frega, ma chi se ne importa!

E maleducato non sono mai stato,

e ho un certificato per ogni primato!

E maleducato non sono mai stato,

e ho un avvocato per ogni reato!

Dimmi dov’è che sei

Dimmi cos’è che vuoi da me, da me, da me

E maleducato non sono mai stato,

e ho un certificato per ogni primato!

E maleducato non sono mai stato,

e ho un avvocato per ogni reato!

E maleducato non sono mai stato,

e ho un certificato per ogni primato!

E maleducato non sono mai stato,

e ho un avvocato per ogni reato!