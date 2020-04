Make up artist, come diventare un truccatore professionista

Chi è appassionato di make up avrà almeno una volta nella vita sognato di fare carriera come truccatore. Lavorare nel mondo della bellezza, rendere bello un viso, sottolinearne i pregi e minimizzarne i difetti, è una cosa splendida per chi ha la passione per l’estetica.

Conoscere i prodotti di bellezza e saperli soprattutto utilizzare non è però una cosa che si impara velocemente. Per quanta passione si possa mettere, infatti, è indispensabile un buon corso per diventare make up artist. La materia non è semplice e non si limita all’applicazione di un prodotto sul viso; è importante conoscere gli ingredienti, saper valutare le caratteristiche della pelle di un viso etc. Questi, e altri argomenti, vengono toccati nel suddetto corso.

Spiegazioni dell’uso specifico dei prodotti si associano quindi ad un po’ di chimica – utile per poter capire e distinguere i vari prodotti – e allo studio della pelle, così da comprenderne meglio le caratteristiche. I corsi avranno perciò una parte teorica ed un’altra più prettamente pratica, visto che dopotutto il lavoro è decisamente improntato sulla manualità.

Cosa fa esattamente un make up artist e quanto guadagna?

Il lavoro di make up artist è molto variegato. Questa professione si può esercitare sia presso profumerie – per promuovere tutti i prodotti delle stesse – presso tanti punti vendita di brand specifici ma anche in proprio. Un make up artist è indispensabile anche su set fotografici, nel mondo della tv e anche in quello del cinema. Le specializzazioni del make up artist possono essere diverse: per le spose, per le modelle ma anche per chi ama prendersi cura di sé.

Questa professione può avere tante sfumature diverse: sta al singolo rinnovarsi in base ai tempi che cambiano, anche perché nel settore c’è da dire che la concorrenza è spietata. Aggiornarsi diventa fondamentale, anche in ragione del fatto che escono nuovi prodotti con cadenza quasi quotidiana. Un buon makeup artist ha il dovere di conoscerli ed essere sempre aggiornato.

Entrare nel mondo del lavoro come make up artist

Un modo innovativo per entrare nel settore è sicuramente quello di utilizzare i social. Un esempio di questo è quello che fornisce oggi Clio Make Up che ha fatto strada proprio a partire dai suoi tutorial pubblicati su YouTube. Chiaramente, se si intende promuovere la propria professione su questi canali, è importante dedicare molto tempo non solo alle capacità di make up artist ma anche a quelle comunicative. Niente è impossibile!

Importantissimo sarebbe riuscire ad affiancare qualche truccatore già inserito nel settore, mettendosi a sua completa disposizione, per riuscire a “rubare” i trucchi del mestiere e capire bene quali sono i meccanismi di questo mondo. Così facendo sarà anche possibile instaurare qualche eventuale partnership strategica.

Quando si faranno buoni lavori è importante fare foto, così da realizzare un bel book che testimoni le proprie capacità. Come anticipato in questo settore la concorrenza è molta e quindi è necessario essere ambiziosi e trovare la chiave per distinguersi dagli altri, magari sfruttando le tante possibilità che offre la rete, sia per quello che riguarda la formazione che per la promozione della propria professionalità.