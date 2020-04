Lockdown: boom di ricerche online di articoli per la cucina

Cosa fare se in fase di lockdown bisogna necessariamente stare a casa, non potendo uscire per svagarsi o fare quattro passi?

Secondo i dati rilevati da idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – gli italiani non rinunciano ai propri hobby.

Anzi, ne approfittano per dare spazio alla creatività e investire in nuove passioni.

Proprio per questo, nel corso dell’ultimo mese sono aumentate del +488,9% le ricerche online di articoli per la cura delle piante, ma anche di macchine da cucire (+316,0%), articoli per la cucina (+223,0%), eBook-reader (+203,8%), prodotti di food e beverage (+125,3%) e giochi e prodotti per l’infanzia (+69,8%).

Piccoli elettrodomestici

Analizzando la categoria “piccoli elettrodomestici” presente sul portale italiano, idealo ha evidenziato come l’interesse nei confronti di numerosi articoli per la cucina sia notevolmente cresciuto. Se infatti sugli scaffali dei supermercati il lievito e la farina andavano a ruba, online gli italiani cercavano le macchine per il pane più del 1039,2% rispetto a prima. Ma non solo, anche le gelatiere hanno vissuto un notevole aumento delle intenzioni di acquisto (+604,9%), così come le bilance da cucina (+422,5%), i robot da cucina (+391%), le piastre per cialde e sandwich (+388,7%), le affettatrici (+257,6%), i mini forni (+236,2%), mixer e frullatori (+208,6%) e gli accessori per elettrodomestici (+202,8%).

Per i bambini

In un momento in cui le scuole sono chiuse ed i bambini devono trascorrere 24 ore tra le mura domestiche, appare chiaro perché categorie come giocattoli e prodotti per l’infanzia siano cresciute notevolmente (rispettivamente +69,8% e +88,2%). Tra i giochi maggiormente cercati vi sono stati: puzzle (+3580,9%), giochi all’aperto (+8083%) probabilmente per chi gode di un giardino o di un ampio terrazzo, giochi di società (+288,5%), veicoli per bambini (+198,9%), giochi per la prima infanzia (+172,9%), armi giocattolo (+163,4%), giochi delle costruzioni (+160,9%), giocattoli tecnologici (+150,3%), LEGO (+114,3%) e veicoli giocattolo (+95,0%).

Videogames e droni

Notevole interesse lo hanno suscitato poi i videogame (+24,9%) e le console di gioco (+146,7%) ed è curioso notare come anche le ricerche di droni e relativi accessori siano aumentate del +65,9%, complice probabilmente la voglia di immortalare le città vuote e deserte ma anche di poter guardare al di fuori della propria abitazione anche se solo virtualmente.

Sex toys

L’isolamento in cui viviamo da molte settimane ha rimodulato non solo gli stili di vita ma anche la sessualità, in particolare per le coppie che vivono distanti e i single. Via allora al sexting e all’autoerotismo come confermato dall’aumento delle ricerche online di prodotti della categoria “sextoys e protezione” (cresciuta rispetto a prima del +4,5%). Interessante notare però che, mentre per alcuni articoli, come sextoys per uomini e dildo, si è registrata una evidente crescita di interesse (sextoys per uomini +57,9% e dildo +27,7%), altri giocattoli sessuali hanno vissuto invece una discreta decrescita, come i vibratori scesi del -9,1%. In calo anche le ricerche di lubrificanti intimi (-9,5%) e preservativi (-26,5%) che probabilmente torneranno a salire quando finirà l’isolamento forzato.