Linea Verde Life: la puntata del 4 aprile

Farà tappa in Toscana Linea Verde Life, in onda sabato 4 aprile alle 12.20 su Rai1.

Anticipazioni della puntata di Linea Verde Life

Marcello Masi e Daniela Ferolla percorreranno il centro storico di Grosseto, centro culturale della Maremma e città sensibile alle politiche ambientali.

Posto ideale per esplorare la biodiversità delle colline circostanti e i vicini tratti di mare. Marcello Masi andrà nel parco cittadino di via Giotto per mostrare come la città stia cercando di diventare carbon neutrality.

Daniela andrà poi alla scoperta di un territorio, in provincia di Grosseto, vero e sostenibile: la Maremma con il piccolo borgo di Saturnia e le sue acque curative.

A Grosseto ha sede presso l’ospedale cittadino la Scuola internazionale di Chirurgia robotica, un centro di eccellenza a livello mondiale. Si entrerà per la prima volta con Marcello Masi in sala operatoria per vedere di cosa si tratta.

Si visiterà poi il parco delle Biancane, a Monterotondo Marittimo, geoparco patrimonio Unesco: qui il calore che arriva dalla terra viene sfruttato per farne energia.

Nel corso della puntata, il momento dedicato alla cucina con Federica De Denaro farà scoprire un tipico piatto: i pici di grano saraceno con il ragù di cinta senese.