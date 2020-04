Linea Verde Life alla scoperta su Rai1 dell’Italia che reagisce

In attesa di raccontare una nuova Italia, che reagisce e resiste all’emergenza del coronavirus, Linea Verde Life, in onda sabato 18 aprile alle 11.50 su Rai1, riproporrà il meglio di alcune città visitate finora, ricordando alcuni dei momenti più significativi del viaggio, attraverso l’innovazione, l’artigianato e la tradizione italiana.

Le anticipazioni della puntata

Marcello Masi e Daniela Ferolla racconteranno un’Italia capace di costruire con ingegno nuove strade, aiutando in concreto chi ne ha bisogno.

Masi farà conoscere ai telespettatori le aziende che hanno deciso di riconvertire la propria produzione per rispondere all’urgenza.

Daniela Ferolla, invece, darà qualche suggerimento su come mantenersi in forma e affrontare al meglio questo periodo, in cui tutti devono restare rigorosamente a casa.

E ancora, gli animali possono soffrire di noia, per l’impossibilità di sfogare tutte le loro energie nelle aree dei parchi a loro adibite.

Si capirà insieme a una veterinaria come utilizzare il tempo con loro.

Restare a casa, infine, dà l’opportunità di mangiare meglio e, allora, con Federica De Denaro si prepareranno due piatti sani ma anche gustosi.