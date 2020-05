Linea Bianca, la puntata del 2 maggio

Sabato 2 maggio, alle 14.00 su Rai1, prosegue il viaggio di Linea Bianca nell’album dei ricordi, con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, nei luoghi più affascinanti che i conduttori hanno visitato nel corso di questa edizione.

Le anticipazioni

L’arte dei muretti a secco, patrimonio dell’Umanità, mirabile esempio di manifattura umana in assoluta armonia con l’ambiente. Poi, la navigazione sul lago Predil per parlare della criticità dei cambiamenti climatici e dello scioglimento dei ghiacciai.

L’incredibile viaggio a cavallo di Rudolf Nocker che ha attraversato i complessi dolomitici di Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli.

Le strategie funzionali per assicurare una convivenza stabile tra il lupo e l’uomo del progetto life WOLFALPS: da Santa Caterina Valfurva, nel cuore della Valtellina, in Lombardia, a Tarvisio, in Friuli, dalla Val Gardena, in Alto Adige, alla provincia Granda, in Piemonte.