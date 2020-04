L’impatto dei colori nella decorazione di una casa

Quando si tratta di decorare le pareti della propria casa la scelta del colore è solo uno dei fattori che solitamente teniamo in considerazione.

Spesso, specie se siamo valutando la possibilità di utilizzare una carta da parati per rinnovare l’aspetto del proprio ambiente, ci concentriamo sul tema, sui motivi, sul tipo di materiale delle superfici. Questo è pienamente comprensibile, dato che le tappezzerie di oggi offrono una varietà di opzioni impensabile fino a qualche anno fa. La tecnologia ha fatto infatti passi da gigante e permesso di creare carta da parati in ogni tipo di materiale, con texture complesse, motivi tridimensionali ed effetti di luce capaci di creare atmosfere di ogni tipo.

Occorre nonostante questo, ricordare che il colore generale della carta da parati che scegliamo ha un grandissimo impatto non solo sull’aspetto generale dell’ambiente, ma anche sulle emozioni che questo è in grado di generare.

Andiamo dunque ad esplorare quali siano gli effetti che i colori che scegliamo hanno su di noi, analizzando le tonalità più comuni per il decoro per pareti. Visto che siamo in primavera, una delle stagioni più propizie per rinnovare le proprie pareti con una carta da parati, analizzeremo i colori più di tendenza per questo 2020. La primavera è infatti la stagione in cui fa abbastanza caldo per poter tenere le finestre aperte, ma non troppo caldo perché la colla non si asciughi troppo velocemente, raggrinzendo il materiale di superfice di alcuni modelli più sensibili. Quali sono dunque i colori più interessanti per questa stagione? Quali saranno le tonalità che meglio si adatteranno a voi ed al vostro umore?

I colori che scegliete per le stanze della vostra casa sono infatti una rappresentazione diretta della vostra personalità. Diversi tipi di tonalità sono in grado di suscitare determinate reazioni da parte di persone diverse. Abbiamo individuato quattro colori per la carta da parati che potreste voler usare e analizzato i loro effetti sull’umore.

Blu

l colore blu è un’ottima scelta per chi intende creare uno spazio rilassante e calmante sia per i vostri amici che la vostra famiglia. Viene per questo motivo molto frequentemente utilizzato per decorare i bagni, lo spazio pensato per la propria intimità e per rilassarsi in una vasca.

Il blu può essere anche un’ottima scelta per le camere da letto. In questo caso È meglio preferire le tonalità più tendenti all’azzurro, ricordando che è comunque un colore più adatto ad ambienti che ricevono una quantità sufficiente di luce naturale.

Esistono così tante sfumature di blu che vi è davvero l’imbarazzo della scelta quando si parla di scegliere una carta da parati in questa tonalità. Teoricamente è possibile decorare l’intera casa con questo colore e ottenere un look marittimo e rasserenante.

Giallo

Il giallo è il colore della gioia, della voglia di vivere, del sole. È una tonalità capace di imprimere brio ed allegria a ogni ambiente. Questo colore porta la radiante energia del sole e dell’estate ed è indicato per chi vuole cacciar via la tristezza o vive in climi più grigi. Le migliori stanze in cui utilizzare questo colore sono le cucine e i bagni, in quanto si tratta di spazi aperti e luminosi che si prestano a colori vivaci e allegri come il giallo.

Il giallo ha anche una funzione di design d’interni tutta sua, dato che serve per allargare gli spazi di piccole dimensioni, facendoli sembrare molto più grandi e più allegri. Per lo stesso motivo è dunque meglio evitarlo in ambienti più grandi come i salotti o le camere da letto, a meno che non siano anche abbastanza luminosi e ariosi.

Arancione

L’arancione, in modo simile al giallo, è un altro colore brillante e intenso con una forte carica di positività.

Questo colore è un toccasana per soggiorni e alle camere da letto. Data la sua capacità di trasmettere energia, è una scelta fantastica per una stanza dei giochi dei bambini o per una palestra di casa.

Nero

Delle quattro tonalità che abbiamo scelto il nero è forse quella meno comune, dato che non è certo un colore di carta da parati per tutti. Il nero è un colore molto intenso ma può servire a mettere a fuoco un pezzo di arredamento pregiato o un dipinto di grani dimensioni.

Non va mai utilizzato su tutte e quattro le pareti di un ambiente, ma solo per evidenziare uno spazio, una parete ornamentale. Trasmette calma e sofisticazione, ma va usato in piccole dosi.

Con così tante tonalità e gradienti di colore diversi, la scelta della giusta carta da parati non è certo facile. Pensate dunque con attenzione quale sensazione volete trasmettere, scegliete il colore appropriato per questa e poi dedicatevi alla scelta di motivi e materiali.