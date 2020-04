Le canzoni più trasmesse in radio (3 – 9 aprile 2020)

Dua Lipa al primo posto della classifica delle canzoni più trasmesse in radio da venerdì 03-04-2020 a giovedì 09-04-2020.

Secondo la classifica di earone, il brano Physical è stato quello più suonato nell’ultima settimana compiendo un balzo in avanti dal quarto posto.

Stabile in seconda posizione, invece, Stupid Love di Lady Gaga.

Sul gradino più basso del podio, invece, KAROL G & NICKI MINAJ con Tusa: un bel salto in avanti per questa hit che la scorsa settimana era in settima posizione.

Le altre canzoni più trasmesse in radio

Scivola al quarto posto Levante con Tikibombom: a due mesi di distanza dal Festival di Sanremo 2020, è l’unico brano a restare nella top 10 dei brani più trasmessi in radio.

Tra le new entry della settimana troviamo Ghali e la sua Good Times in settima posizione, mentre Achille Lauro è al nono posto con 16 marzo.