Le canzoni più trasmesse in radio (17 – 23 aprile)

Neon – Le ali, di Marracash con il featuring di Elisa, è la canzone più trasmessa in radio da venerdì 17 aprile a giovedì 23.

Il singolo è uscito per Island/Universal Music lo scorso 6 marzo.

“Qualche mese fa, nel bel mezzo della notte e della mia crisi esistenziale, mi ha scritto Elisa. Si era filmata mentre cantava al piano un ritornello che aveva scritto appositamente per me, meraviglioso. Erano anni che parlavamo di fare qualcosa insieme, esattamente da In Radio, un brano che avrei voluto cantasse lei ma che non eravamo riusciti a finalizzare. Quel messaggio ricevuto di notte aveva squarciato il buio della mia disperazione… una delle migliori voci italiane di tutti i tempi aveva scritto una canzone per me, pensata apposta per me! Avevo bisogno di quella dose di fiducia come di acqua nel deserto. Abbiamo parlato per ore, del passato, della depressione, di come siamo fatti”.