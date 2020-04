Kilimangiaro: la puntata del 5 aprile

Nuovo appuntamento con Kilimangiaro, in onda domenica 5 aprile, alle 16 su Rai3.

Nella diretta pomeridiana condotta da Camila Raznovich negli studi di Milano si alterneranno ospiti in collegamento e filmati dedicati ai luoghi più affascinanti del pianeta.

Mario Tozzi dallo studio di Roma constaterà gli effetti delle misure contro il Coronavirus sull’ambiente, mentre da Milano l’architetto De Carli farà fare al pubblico un giro del mondo attraverso i suoi lavori.

L’alpinista Hervé Barmasse, in collegamento skype, parlerà delle montagne italiane: Cervino, Monte Rosa e Monte Bianco, per chiudere con le Dolomiti.

Non mancheranno i consigli di Gloria Aura Bortolini per continuare a viaggiare dal salotto di casa.

Secondo episodio del viaggio in Slovenia dei viaggiatori in Carrozza, e nuovo viaggio del cacciatore di paesaggi Fabio Toncelli. Filmati in giro per il mondo dall’Equador al Marocco, dalla Birmania al Borneo fino al Gambia e un documentario di Francesco Malingri su Perth, la capitale dell’Australia Occidentale, fino alle “cartoline” dalle Fiji.