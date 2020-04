Kilimangiaro, la puntata del 26 aprile

Continua il viaggio del Kilimangiaro in giro per il mondo. Camila Raznovich dagli studi Rai di Milano, domenica 26 aprile alle 15.55 su Rai3, darà il via a una nuova puntata ricca, come sempre, di ospiti e di sorprese.

Anticipazioni della puntata di Kilimangiaro

Si camminerà nel tempo con il geologo Mario Tozzi che, in collegamento da Roma, condurrà i telespettatori in un percorso storico dall’età della pietra a quella dei metalli.

Ospite la campionessa di tuffi Francesca Dallapé, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio del 2016, nel trampolino sincro da tre metri, in coppia con Tania Cagnotto. Non mancherà l’attualità con il “Diario dal Mondo” che questa settimana ospita Liana Mistretta di RaiNews24.

Sul divano di casa si continua a viaggiare con il linguista Giuseppe Antonelli che parlerà di parole legate proprio al viaggio, mentre con Gloria Aura Bortolini si farà un giro tra i murales ai tempi del coronavirus.

Tra gli ospiti tornerà anche l’astrofisico Luca Perri che parlerà di un esperimento che ha condotto, insieme a tutti i suoi follower, sul balcone di casa.

Tanti come sempre i filmati, realizzati dai filmaker del programma, declinati nelle 5 varianti del viaggio: K avventura, K Natura, K City Life, K Storie e K Cartoline che faranno visitare la Colombia e il Giappone dall’alto; le Isole Marchesi e Toronto, le Filippine e Norimberga.