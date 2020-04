iPhone, un nuovo messaggio killer blocca gli smartphone

E’ sufficiente un messaggio per bloccare completamente il nostro iPhone. Una scoperta che negli ultimi giorni che si è velocemente diffusa sui principali social network, partendo da Reddit e raggiungendo pian piano tutti i portali di informazione legati alla tecnologia.

Il nuovo e pericoloso bug riguarderebbe un problema già noto agli utenti iPhone, ovvero la ricezione di un messaggio di testo che include un carattere ‘speciale’ (di solito, un ideogramma di una lingua straniera), associato ad una o più emoji. La combinazione sarebbe sufficiente a bloccare il dispositivo, costringendo l’utente ad avviare la modalità DFU per il ripristino delle funzioni.

Questo particolare e insidioso messaggio sembra essere costituito dall’emoji della nostra bandiera più un carattere di testo, identificato dalla lingua Telugu (parlata in India). Il bug può colpire tutte le principali piattaforme di messaggistica a prescindere (Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, iMessage e i DM di Instagram rientrano nella lista delle vittime), ed è risolvibile con l’aggiornamento alla nuova versione di iOS.

L’ultimo update alla beta di iOS 13.4.5 sembra infatti risolvere il problema una volta per tutte: l’utente può ricevere i messaggi incriminati senza riportare conseguenze negative. Tuttavia, nel caso in cui avessimo ricevuto per scherzo o per errore il messaggio, c’è una soluzione pratica: possiamo ripristinare l’iPhone connettendolo al Mac, spegnendolo e premendo il tasto Accensione + Home per 10 secondi circa.

Rilasciando il pulsante di Accensione (e continuando a premere il pulsante Home) accederemo alla modalità Ripristino, che ci permetterà di mettere di nuovo in sesto il device. Ricordiamo, infine, che se abbiamo un iPhone X (o versioni successive) la procedura sarà più elaborata: dovremo premere Volume Su e poi Volume Giù, rilasciando i pulsanti in sequenza.

Dopodiché basterà premere il pulsante Side (posizionato sul lato destro) e mantenere premuti il pulsante Slide + Volume Giù per circa 5 secondi: avremo così accesso alla modalità di recupero del nostro smartphone, risolvendo ogni inconveniente in breve tempo.