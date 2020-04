iPhone SE: lo smartphone low cost di Apple

Oggi Apple ha presentato l’iPhone SE di seconda generazione, il nuovo dispositivo “low cost” di Apple.

iPhone SE: le caratteristiche

iPhone SE ha un design compatto reinventato dentro e fuori ed è l’iPhone più conveniente. Ha un design in alluminio aerospaziale e vetro resistente con lato anteriore completamente nero. Il display Retina HD da 4,7″ con True Tone regola il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale per dare allo schermo una luminosità più naturale, simile alla carta.

Il nuovo iPhone SE ha il chip A13 Bionic sviluppato da Apple, il più veloce di sempre su uno smartphone e all’altezza anche dei compiti più impegnativi.

iPhone SE riprende anche il tasto Home, con un design in cristallo di zaffiro per renderlo resistente e proteggere il sensore, e un anello in acciaio per rilevare l’impronta digitale dell’utente per il Touch ID.

Oltre al miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone, che offre i vantaggi della fotografia computazionale come la modalità Ritratto.

Inoltre, è progettato per non temere le intemperie grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere.

Le foto con iPhone SE

Con un grandangolo da 12MP e diaframma con apertura f/1.8, iPhone SE ha il miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone.

Il processore ISP e il Neural Engine del chip A13 Bionic permettono di sfruttare i vantaggi della fotografia computazionale, come la modalità Ritratto, tutti i sei effetti Illuminazione ritratto e Controllo profondità.

E grazie all’apprendimento automatico e alla stima di profondità monoculare, è possibile scattare bellissimi ritratti anche con la fotocamera anteriore.

iPhone SE offre lo Smart HDR di nuova generazione, che riconosce le persone nell’inquadratura e modifica l’illuminazione per restituire immagini più naturali, con incredibili dettagli di luce e ombra.

Le colorazioni e il prezzo

iPhone SE è disponibile nei colori nero, bianco e (PRODUCT)RED, e da venerdì 17 aprile sarà possibile preordinarlo a partire da €499.