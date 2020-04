iPhone 12, la fotocamera sarà una grossa sorpresa

Mancano ancora diversi mesi al debutto di iPhone 12.

Come spesso succede, a tenerci compagnia durante la lunga attesa che ci separa dal lancio, sono rumor e indiscrezioni relativi al comparto tecnico del nuovo “Melafonino”.

A quanto pare includerà novità di rilievo dal punto di vista fotografico.

iPhone 12: le indiscrezioni sulla fotocamera

Le ultime news provenienti dall’Oriente ci parlano dell’introduzione, su iPhone 12, di un sistema di stabilizzazione immagine con spostamento del sensore fotografico, come suggerito dall’analista Apple Ming Chi Kuo, già noto al pubblico della Mela per aver sfornato dichiarazioni poi rivelatesi veritiere al lancio dei nuovi smartphone.

La tecnologia in questione, nata per rendere gli scatti su iPhone più nitidi e professionali, si accompagnerebbe inoltre all’inclusione di una fotocamera 3D, concepita in via eccezionale per dare a iPhone 12 (oppure alla versione premium iPhone 12 Pro) una compatibilità finora mai vista con le app dedicate alla realtà aumentata, un settore su cui finalmente anche Apple ha deciso di scommettere.

L’arrivo di questo tipo di tecnologia su iPhone comporterebbe la presenza di un sensore che abbiamo già visto a bordo dell’iPad Pro lanciato poche settimane fa: si tratta del LiDAR (acronimo di Laser Imaging Detection and Ranging), che sfrutterebbe l’emissione di un breve impulso laser per determinare la distanza effettiva tra l’utente e l’oggetto ripreso; una sorta di telerilevamento più avanzato rispetto alle attuali proposte dei produttori smartphone.

Va detto che la LiDAR è una tecnica che sta muovendo proprio in questi ultimi tempi i suoi primi passi, ma Apple potrebbe essere seriamente intenzionata ad evolverla a dovere per farla diventare uno degli standard per la realtà aumentata del futuro.

Salvo imprevisti dettati dall’emergenza Coronavirus, che purtroppo ha costretto molti big della tecnologia a posticipare il lancio dei prodotti di fascia alta, potremo scoprire i nuovi iPhone 12 a Settembre, assieme alla versione stabile del nuovo iOS 14 e possibilmente altre novità inaspettate da parte di Apple.