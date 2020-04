iOS 14 introdurrà i widget su iPhone: le novità

Manca ormai pochissimo al lancio della prima versione beta di iOS 14, la nuova iterazione del sistema operativo Apple che da sempre anima i nostri iPhone.

Tra le tante novità previste per il suo debutto ne spicca una in particolare, che riguarderebbe i cosiddetti “widget”, i piccoli riquadri grafici che semplificano l’interazione con un’app in esecuzione.

Le novità di iOS14

Fino ad oggi, infatti, i widget sono stati una prerogativa dei tablet con iPadOS e non dei dispositivi iOS in generale; per di più in una versione che li rendeva ancorati allo schermo e impossibili da trascinare a piacimento come da sempre avviene sui device Android: una forte limitazione che ha evidentemente ispirato Apple a migliorare l’interazione con questi importanti componenti dell’interfaccia grafica.

iOS 14, secondo le indiscrezioni del magazine 9to5mac, ridefinirà per sempre il ruolo dei widget iPhone, che potranno essere spostati e fissati sul display grazie al nuovo design della Home, la quale includerà nuovi sfondi dinamici compatibili con i widget orologio, meteo e news, certamente tra i più apprezzati e utilizzati di sempre indipendentemente dall’OS in uso.

Come molti di noi avranno già notato, su Android i widget sono tutt’altro che una novità, quindi è legittimo pensare che per differenziarsi dal suo rivale di sempre Apple provvederà a modificare questi utili componenti grafici inserendo nuove feature compatibili con le app e le impostazioni più popolari tra gli utenti iPhone, alcune delle quali potrebbero riguardare la gestione degli sfondi nella schermata di blocco e nella Home.

Avremo quindi a che fare, nella build finale di iOS 14 che debutterà il prossimo Settembre, con un sistema operativo molto più elastico che consentirà di trattare i widget come fossero semplici icone: avere a portata di mano le notifiche provenienti da FaceTime, dalle mail, dal calendario e ovviamente dai nostri contatti sarà più facile che mai.