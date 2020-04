iorestoacasa su Radio2 con Giuliano Sangiorgi

In un’Italia che si sta trovando più unita che mai attraverso l’unica linea che ci tiene virtualmente tutti insieme, quella invisibile delle reti social, Rai Radio2 apre la sua piattaforma Facebook e la arricchisce del calore delle case dei suoi conduttori.

Tutti i giorni i talent della radio insieme a ospiti a sorpresa, continuano a ritrovarsi sulla pagina Facebook di @RaiRadio2 per vivere questo momento insieme agli ascoltatori. I prossimi appuntamenti sono imminenti.

Gli appuntamenti di Radio 2

Il primo, giovedì 30 aprile, alle 17.00, è con Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico di “Rock and Roll Circus” che ospiteranno il cantautore Giuliano Sangiorgi.

Venerdì 1 maggio dalle 20.00, i canali social di Rai Radio2 saranno, invece, impegnati con la diretta del Concertone.

Ema Stokholma e Gino Castaldo saranno con contenuti speciali sulla pagina Fb di @RaiRadio2 e, in diretta video, sulla pagina YouTube della Rai, per seguire insieme agli ascoltatori la festa dei lavoratori che quest’anno porterà la Piazza nelle case di tutti gli italiani.

L’obiettivo, come sempre, è fare comunità, condividendo emozioni e sensazioni, sfruttando fino in fondo il tempo ritrovato, per ascoltare della buona musica e i racconti inediti dalla voce degli artisti.