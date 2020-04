iorestoacasa e mi preparo un cocktail

Che ci si trovi a vivere da soli, con la famiglia, gli amici o la propria metà, una cosa accomuna tutti gli italiani in questo momento: la voglia di portare tra le quattro mura di casa un po’ di quella normalità fatta di vicinanza e condivisione che fino a qualche settimana fa era così famigliare.

Ecco allora che il desiderio di convivialità si tramuta in appuntamenti fatti di aperitivi da gustare insieme a tavola o attraverso lo schermo dello smartphone o del pc, per sentirsi più vicini anche se distanti.

Per rendere speciali i momenti di socialità degli italiani ai tempi dell’#iorestoacasa, ispirandoli a prendersi del tempo per se stessi e a esplorare con gusto e originalità le proprie passioni, le Bibite Sanpellegrino propongono cinque ricette firmate dal pluripremiato bartender Mattia Pastori da realizzare in poche semplici mosse, oltre a una serie di consigli per creare il perfetto angolo bar anche a casa e dare vita a cocktail unici e originali.

LE RICETTE: GUSTO E UN PIZZICO DI FANTASIA TRA LE MURA DI CASA

ZESTY AMERICANO

GIN TONIC PROFUMATO

DOLCE E SPEZIATO

Un cocktail fresco, caratterizzato dal sapore intenso ed equilibrato, con sfumature acidule, della Limonata BIO e ispirato al Penicillin cocktail, creato a New York al Milk and Honey dal bartender australiano Sam Ross.

Ingredienti

10 cl di Limonata BIO Sanpellegrino

4 cl Blenden Schotch Whisky

1 cucchiaio da caffè di miele

2 pezzetti di zenzero

2 cucchiaini di Whisky torbato (Single Malt scozzese facoltativo)

ghiaccio q.b.

Preparazione

In un ampio bicchiere mettere i due pezzetti di zenzero e pestarli delicatamente. Successivamente aggiungere un cucchiaio da caffè di miele e il Whisky, mescolando fino a quando il miele non si scioglie. Aggiungere il ghiaccio e riempire il tutto con la Limonata BIO, mescolando delicatamente per non sgasare il cocktail. Completare il tutto con due cucchiaini di Whisky torbato.

CHINATÒ

Questo drink è perfetto per chi desidera passare una serata da sapore un po’ futuristico, abbinando un classico distillato come il Brandy al gusto fresco e deciso del Chinò Sanpellegrino.

Ingredienti

10 cl di Chinò Sanpellegrino

3 cl di Brandy

3 cl di spremuta d’arancia

1 cl di sciroppo di zafferano (facoltativo)

una fetta d’arancia

ghiaccio q.b.

Preparazione

Per realizzare lo sciroppo prendere mezza bustina di zafferano in polvere da far sciogliere in 5 cl di acqua e miscelare con 10g di zucchero. Successivamente, miscelare tutti gli ingredienti in un ampio bicchiere colmo di ghiaccio e decorare con una fetta di arancia.

MANDORLA AMARA

Un long drink dissetante, semplice e sfizioso per la presenza del caffè a bordo bicchiere e caratterizzato dalle note piacevolmente amare con un finale scorza e fiori d’arancio dell’Aranciata Amara Sanpellegrino.

Ingredienti

10 cl di Aranciata Amara BIO Sanpellegrino

4 cl di Amaretto

polvere di caffè

farina di mandorle (facoltativa)

una fetta d’arancia

ghiaccio q.b.

Preparazione

In un contenitore ampio miscelare l’Aranciata Amara con l’Amaretto e del ghiaccio. Prendere un bicchiere e passare sul bordo una fetta d’arancia, immergendolo poi successivamente nella polvere di caffè. Riempire il bicchiere con altro ghiaccio e versare il cocktail. Decorare con una fetta d’arancia e buccia di arancia grattata su di una grattugia per far emergere gli oli essenziali e qualche pezzettino di scorza. Nel caso si abbia in casa della farina di mandorle, la si può miscelare con il caffè per impreziosire maggiormente il cocktail e donargli croccantezza.

I CONSIGLI DI MATTIA PASTORI

In questi giorni, anche la cucina può trasformarsi nel bancone di un bartender. Ecco allora che Mattia Pastori svela qualche segreto per sostituire gli attrezzi del mestiere con ciò che c’è già presente in casa e impreziosire la preparazione dei cocktail, per renderli unici e originali.